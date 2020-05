Kapitana Angelika dela Cruz minura dahil sa corned beef

Bilang Kapitana ng Longos, Malabon, naaaliw kami kay Angelika dela Cruz. Alam mong hindi siya kagaya ng iba na dededmahin na lang ang lahat ng bashers.

Palaban talaga si Angelika kahit na kanino. How much more pa nga ngayong isa siyang Kapitana na in fairness sa kanya, talagang nagta-trabaho at kumikilos sa barangay niya.

Kaya nga nang magkaroon ng Facebook Live ang ilang actress ng PPL Entertainment, Inc., sa kanilang lahat, si Angelika ang aminadong pagod at stress. Na kapag natapos na ang lockdown o enhanced community quarantine, wish naman niyang makapagpahinga rin. Habang ang lahat halos, sobra-sobra na sa pahinga ngayon.

Ilang beses na nag-share si Angelika sa Instagram niya ng mga pasaway sa barangay nila, bukod sa pang-limang ayuda na ang pimamamahagi nila.

Ang latest, nakarating ang palitan ng chat kay Angelika na kinukuwestiyon ng isa bakit daw corned beef na ang tatak ay Bingo ang natanggap, sa kanya ay meatloaf.

Ang mas nakaloloka, ang lutong ng mura kay Kapitana dahil lang sa corned beef ang isa at meatloaf ang isa namang natanggap. Sey ng nagngangalang Licelle Dianco dela Cruz, “Eh bakit kc putang ina ni Angelika…”

Ipinost ni Angelika ang conversation at sa caption ay sinabihan nitong makakapal sila.

Aniya, “FB post po ito– Eto yung taong binigyan mo na mumurahin kapa (kahit pa konti madalas naman akong magbigay ng relief goods) tapos tag team sila ng ugali ng asawa nya na ang sabi, “Pota naging ka apelido pa daw nya ako nakakahiya daw na mapagkamalan na kamaganak ko sya, “Huwow kuya feeling pogi mo naman… ang taas ng tingin ninyong mag-asawa sa sarili ninyo… yan yung mga wala ng naitulong sa kapwa nila kung makapagsalita pa sa kapwa niya wagas! Kapal nyo.”

Napa-comment din si Jolina Magdangal sa post na yun ni Angelika at sey nito, “Tsk. Tsk. Nainis ako mare.”

Sabi rin ng isa pang kaibigan ni Angelika, medyo nag-init daw siya at sana ay nagpasalamat na nga lang.

Sinagot ito ng Kapuso actress na, “Hahaha sarap maging patola pag ganyan di ba.”

Sandara Park puring-puri ng mga sikat na Korean star

Hindi hadlang na ang South Korea rin ang isa sa naapektuhan ng COVID-19 at nagkaroon ng maraming positive case kung titingnan na ngayon, tuloy-tuloy na ang mga activities sa entertainment industry.

Hataw si Sandara Park ngayon dahil pinasok na rin niya ang musical play sa pamamagitan ng adaptation ng popular drama na “Another Oh Hae Young.”

Bongga si Sandara dahil well-loved siya ng mga kilala rin na Korean stars. Talagang nanood ang mga ito ng musical niya at nag-congratulate kay Sandara with matching congratulatory bouquet of flowers pa.

Isa na rito ang kilalang actor na si Jung II Woo na napanood na rin sa mga drama tulad ng Moon Embracing the Sun, Cinderella and the Four Knights. Ang actor rin ang isa sa matalik na kaibigan ni Lee Min Ho na kasama nito nang magkaroon ng car accident.

Ayon kay Sandara, 12 taon na raw at halatang na-touched ito dahil sa kabila ng busy ang actor sa pagte-taping ng bago niyang drama, nagkaroon pa rin ng oras para panoorin ang musical niya.

“Il Woo is here! He’s so busy these days because of filming for his drama, but Il Woo is the best for coming to see my performance even after filming all night. Thank you so much! I’m sure you were tired, but you kindly said that you felt healed because the musical was so much fun. He said that he discovered a new side of me. We’ve been friends for 12 years now. I wonder if all of my friends are saying this because the ‘Another Oh Hae Young’ character is so different from my appearance in real life haha. Thank you so much and I’ll look forward to the drama ‘Late Night Man and Woman.’ ‘Good luck!”

Bukod sa actor, nanood din ang ilang Korean stars tulad nina Yubin, Han Seung Yeon, Minzy at ang mga Winner’s members na sina Kang Seung Yoon at Lee Seung Hoon.

At dahil hindi posible ang mag-travel ngayon, na-touched din si Sandara at pinost ang pinadalang flowers sa kanya ng mga “unnies” o “ate” niya sa ABS-CBN Star Magic. Na kahit malayo raw, suportado pa rin siya ng ati Banana at Lola (Elena) niya.