Kapitan ng barangay inuubos ng NPA

MALAPIT na umanong masagad ang pasensiya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa New People’s Army (NPA) dahil sa walang tigil na pagpatay sa mga sundalo, pulis pati na ang mga sibilyan.

Dahil dito, sinabi ng Pangulo na kapag napuno na siya ay hindi na siya tatanggap ng mga nais magbalik-loob sa gobyerno, bagkus ay papatayin na lamang ang mga ito.

Sa kanyang talumpati sa Barangay Summit on Good Governance sa Davao City noong Martes ng gabi, sinabi ng Presidente na bukod sa mga pulis at sundalong napapatay ng mga NPA ay pinakamarami rin ang napatay ng mga ito na barangay captain.

Kapag aniya hindi nakipagtulu­ngan sa mga rebelde ang isang barangay captain ay nililikida ang mga ito kaya maraming mga barangay chairman na ang nabura sa mundo.

“Do you know who has the most number of deaths next to the soldiers and government men? The most number of deaths, the greatest loss of lives ang mga barangay captains. You know that. They will really kill you. But we do not expect you to fight them. If the time comes that I get fed up with this, I will no longer accept those who will surrender — the surrenderees,” anang Pangulo.

Matatandaang mayroong programa ang Duterte administration para sa mga nagbabalik-loob na mga rebelde at bukod sa tulong-pinansiyal ay mayroon ding progra­mang pabahay sa NPA surrenderees.

Gayunman, nagalit si Pangulong Duterte dahil sa panibagong insidente ng pag-atake ng mga NPA sa Sorsogon at Davao kung saan pati mga sibilyan na asawa at anak ng CAFGU ay pinatay ng mga rebelde.

“P***** i** don’t surrender anymore because if I see you again I will shoot you. Wala nang surrender-surrender because you are a cruel and brutal people. You do not… The national media is here. You do not deserve mercy. You would harass even the women. What? You cowards. Their style of doing things is ‘strapping.’ They’ll strap the wife, the husband, the child and then kill them. How many of you Lumads were victims of their strapping?” dagdag pa ng Pangulo.