Kapit-tuko para masolo sindikato! Political dynasty pinapatay mga kalaban – Duterte

Tahasang tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang pasimuno umano sa mga krimen at iba pang iligal na gawain ang ilan sa mga makapangyarihang family dynasty sa bansa.

Ayon sa pangulo, kabilang dito ang ilang alkalde at mga mambabatas na kumokontrol sa mga negosyo sa iba’t ibang panig ng bansa.

Dahil sa kanilang kapangyarihan at koneksiyon ay mas lumakas pa umano ang loob ng mga ito na pamunuan ang operasyon ng iligal na droga sa kanilang mga nasasakupan gayundin ang pagpapatay sa kanilang mga kalaban sa politika.

Ang paglaganap umano ng iligal na droga sa bansa ang dahilan kung bakit siya nagdeklara ng giyera laban sa sinumang nasa likod ng iligal na gawain.

Diin pa ng pangulo, hindi siya papayag na umiral ang narco-politics sa Pilipinas sa panahon ng kanyang termino.

“I simply do not want it to happen during my term. ‘Pag wala na ako, bahala na, pero for as long as I am a worker of government, I will do everything to protect my country,” giit ng pangulo.

“But there’s nothing like that here,” ani pangulo sa kanyang talumpati sa Dapa, Siargao Island kung saan ay inamin niyang nakabaon na sa sistema ng politika sa bansa ang political dynasty.

Idinagdag niya na mahihirapang makapasa sa Kongreso ang anumang panukala na magwawakas sa political dynasty sa bansa dahil paulit-ulit din naman silang ibinoboto ng kanilang mga nasasakupan.

Naniniwala rin si Pangulong Duterte na mababasura lang ang nasabing panukala sakaling gawin ito sa constituent assembly para payagan ang Kongreso na amiyendahan ang Konstitusyon. (Mia Billones/Prince Golez)