Kapit lang Ray-Ray

Good day mga ka-Abante!

Sana nasa maganda tayong kalusugan lahat. Kahit patuloy ang pagtaas ng COVID19 sa ating bansa, tiwala lang sa gobyerno at sistema, malalampasan natin itong pandemya na kinakaharap natin.

Dumating na rin ang mga vaccine kaya konting tiyaga lang sa paghihintay at kung ano na ‘yung available na bakuna, magpaturok na tayo mga kababayan.

Itigil na natin ang sisihan dahil wala namang may kasalanan dito sa pandemya. Huwag tayong padadala sa mga balita na puro paninira. Marami na talagang namumulitika dahil eleksiyon na next year.

Wala namang agarang solusyon dito sa nangyayari sa ating bansa, dahil ngayon lang nakaranas ang buong mundo ng COVID-19, hindi ito napaghandaan, walang blueprint for success sa pagsugpo ng virus at walang contingency measures.

Ang pinakaklarong sagot sa virus para bumaba ay pagsunod sa protocols tulad ng walang sawang pagsuot ng face mask, face shield at wash hands.

***

Sa balitang basketball, special mention ko itong si PBA superstar Ray-Ray Parks Jr. na sana makahanap na ng team na babagay sa kanya. Dumadating sa buhay ng isang manlalaro ang pagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kontrata.

Mauuwi ang lahat ng pagod ng player sa iisang araw na negosasyon. Kaya napakaselan ng sitwasyon, pupuwedeng ito ay masaya o kaya paglipat sa ibang team. Milyones ang usapan kaya lahat ay tensiyonado.

Hindi biro ang malagay sa ganyang sitwasyon. Hindi ka mapalagay, nagkakaroon ka kung minsan ng anxiety attack o hyper acidity. Matagal din kasing inaasam ng mga manlalaro ang contract renewal, “we always look forward to it”, game changer ito sa buhay ng player.

Sana naman sa mga PBA team na hindi nila makakasundo ang player sa negosasyon, huwag nilang personalin, kung hindi nila kaya bayaran, dapat i-trade na lang nila, masyadong umaasa ang mga PBA team sa “right of first refusal”, ibig sabihin kung sino ang nag-draft sa iyo, siya ang mag mamay-ari sa iyo hanggang dulo.

Kung minsan ginigipit ng mga team ang mga manlalaro na kung minsan kakausapin na lang ang player kung kailan malapit na mag-opening para medyo puno na ang roster. Kakaunti na lang din ang magiging option ng player dahil kadalasan kasabay nito ang PBA Draft.

Pinababa lang din ng mga team manager ang leverage ng mga player sa ganitong paraan. Hindi ko masisi ang mga manlalaro na nagiging tuso o kaya “mercenary” dahil sa ganitong pamamaraan.

Sabi nga nila, “you are just as good as your last game”, kaya strike din, while it’s hot.

Hay naku PBA, good luck Ray-Ray, so many teams need you.Keep the faith!

***

Please follow me at LYKA as defenseminister. Subscribe and click my youtube channel BANTAY SARADO. Any laundry needs, check thecleankind at SHOPEE LaundryCares Alabang.