Kapin sa 1,000 ka mag-uuma mipahimos sa P15k nga utang

Gibanabana nga moabot sa kapin 1,000 ka mag-uuma ang mipahimos sa P15,000 nga utang sa Land Bank of the Philippines sa lungsud sa Zaragosa ug uban pang lungsud sa Nueva Ecija.

Ubos kini sa SURE Aid program o Expanded Survival and Recovery Assistance Program for Rice Farmers, matud sa Department of Agriculture (DA).

Miingon si Agriculture Secretary William Dar, gipadali na sa DA Agriculture Credit Policy Council ang pagproseso sa pagpa-utang busa mahuman lang kini sulod sa tulo ka oras.

Ang maong utang walay interes o kolateral ug pagabayran sulod sa walo ka tuig.

Giangkon ni Dar nga dinalian lang kini nga kampante siya nga makatabang kini sa mag-uuma.

“While it is a short-term solution, this will surely have long-term implications,” matud ni Dar.

“While Nueva Ecija is the number one rice-producing province in the country, marami pa rin ang mahihirap na magsasaka dito. Kaya naman, napili naming inilunsad ang SURE Aid program para maiahon sa kahirapan ang mga magsasaka at kanilang pamilya,” dugang pa niya. (Jess Campos)