Kape honesty store sa Makati pumapatok

Isa ka rin ba sa mga ‘coffee is life’ o mahilig na magkape? E paano kaya kung walang mag-serve sa’yo nito dahil ikaw mismo ang kukuha nito sa lagayan at magsusukli rin sa sarili mo?

‘Yan ang konsepto ng honesty coffee store na itinayo ng teacher na si Justin Ray Guce sa Makati City. Aniya, nais niyang makapag-ambag sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pagiging matapat nating mga Pilipino.

“Magbuild tayo community ng honest na mga tao!!! Kaya yan!” ito ang bahagi ng caption ni Guce sa Facebook page ng Don Felimon’s Kapeng Barako sa Olympia Village.

Kuwento niya sa panayam ng ABS-CBN, noong una ay hindi ganoon kalakas ang kanyang negosyo dahil marahil sa kakaiba niyang trip. Pero ngayon, masayang ibinalita ni Guce sa mga netizen na laging sold out ang kanyang tinda kahit pa walang nagbabantay dito.

“Hindi talaga ako nawawalan ng pag-asa sa Pilipinas and siyempre sa mga tao dito… mas naniniwala ako na ‘yong tao, kaya niyang laging gumawa ng mabuti… regardless kung may makakakita man sa’yo o wala dapat you’ll always have to choose ano ‘yong tama,” sabi pa niya.

Isang full time teacher sa Philippine Science High school si Guce. Nagsimula ang kanyang sideline na kape noong 2016 nang magbenta siya ng lokal na barako (liberica) beans galing sa Batangas.

At dahil sa hiling ng kanyang mga customer, gumawa na rin siya ng ready-to-drink na kape at hanggang sa maitayo niya ang honesty store na inspired sa mga taga-Batanes.

Inilalagay niya sa isang cooler ang kape at may lalagyan kung san magbabayad. Nagkakahalaga ang straight black cold brew ng P25 at cold brew na may gatas ng P35.

Mula sa pagbayad para sa kanilang gamit sa bahay ay nakatutulong na rin ang kaniyang cold brew sa pagbayad ng therapy ng kanyang panganay na may autism. Laking tulong ito mula noong dumating ang pandemya, dahil sa na-busy na rin ang kanyang asawa sa pag-aasikaso sa kanilang pangalawang anak. (Nethaniah Jan Lim)