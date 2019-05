Kapatid ni Demi-Leigh patay sa cerebellar agenesis

By Ruel Mendoza

Nagluluksa ngayon si Miss Universe 2017 Demi-Leigh Nel-Peters of South Africa dahil sa pagpanaw ng kanyang 13-year old sister na si Franie. Na-diagnose ang kanyang sister with cerebellar agenesis.

Pinanganak daw si Franie without a cerebellum kaya limited ang ability nito to walk, talk and develop tulad ng ibang batang kaedad nito.

Nag-post on social media si Demi-Leigh ng isang tribute sa kanyang baby sister at nagpasalamat siya sa love and support ng kanyang followers.

“Our hearts are aching beyond measure but I am grateful knowing she’s forever relieved of the pain she experienced on earth. She’s laughing, running and playing in heaven just like we always hoped she would on earth. She’s free! Thank you for all your prayers, love and support…. Demi-Leigh Nel-Peters.”

Nag-post naman sa Twitter ang fiancé ni Demi-Leigh na si Tim Tebow ng kanyang mensahe sa nagluluksang fiancée:

“Our loss but heavens gain. So grateful for the hope we have of being reunited with the ones we love through our Heavenly Father. Mr & Mrs Peters and @demileighnp we are praying for you and love you so much.”

Nag-post pa si Demi-Leigh ng tatlong pictures sa IG. Isa rito ay quote mula sa Book of Romans ng Bible. Nilagay niyang text para kay Franie ay “you are loved forever.”

Bumuhos ang pakikiramay ng pageant community para sa pamilya ni Demi-Leigh. Nagpadala rin ng kanilang condolence messages sina Miss Universe 2016 Iris Mittenaere of France, Miss Universe 2015 Pia Wurztbach at Miss USA 2018 Sarah Summers.