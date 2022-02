Kapamilya nilampaso Kapuso sa Dubai Expo

Mukhang napag-iiwanan ng mga Kapamilya star ang mga Kapuso star, kung ang pagbabasehan ay ang pananalasa ng mga ito sa pagku-concert sa Dubai, para sa Dubai Expo 2020.

Mula pa kina Darren Espanto, Moira dela Torre, KZ Tandingan, na punong-puno ang mga venue na pinagtatanghalan nila, heto at nasundan pa.

Ang latest na pumuno ng Dubai Exhibit Center ay si K Brosas. Pinakita ni K sa tweet ang mahabang pila sa labas ng venue, na halos lahat ay mga Pilipino.

May mga resibong larawan sa loob ng mga venue na nagpapakita ng dami ng mga tao, gaya nang nai-tweet ni Yeng Constantino, na performer rin sa event.

Nagtataka lang kami kung bakit halos mga Kapamilya star lang ang nagpi-perform sa Dubai Expo 2020, gayong malaki rin naman ang GMA network at alam ko na sikat din ang mga Kapuso star sa nasabing bansa.

Malaking bagay rin naman ngayong pahupa na ang pandemya, na mapanood ng mga OFW ang husay nina Julie Anne San Jose, Rita Daniela, Christian Bautista, at iba pang Kapuso artist.

Vhong tumino kay Tanya

Ang suwerte naman ni Vhong Navarro dahil matapos siyang masadlak sa isang malaking kontrobersya na nagpakita ng kanyang kahinaan sa laman, heto nga at nabigyan siya ng isa pang pagkakataon at mas naging solid pa ang kanyang pamilya.

Sa mga larawang pinakita ni Vhong sa Instagram na bumabati sa asawa niya ng ‘happy birthday’ ay masisilip na wala na halos mahihiling pa ang komedyante sa kanyang personal na buhay.

Sa post ng “It’s Showtime” host, magkakasama sina Vhong, ang kanyang misis na si Tanya, at dalawa niyang anak sa magkaibang babae.

Ramdam ang saya sa birthday bonding sa mga sandaling ‘yun ni Vhong, at ang salo-salo ng pamilyang pinagsama sa kanyang parte at sa side ng kanyang asawa.

Mas lalo pang minahal si Vhong ng kanyang asawa, na makikita sa isa pang post ng komedyante kung saan isinuot ni Tanya ang mga gamit ng asawa mula ulo hanggang paa.

Isang malaking leksyon din naman ang natutunan ni Vhong sa pinagdaanan niya, at siya marahil nagpatino sa kanya.

Topak ni Robin minana ni Gabriela

Sigurado si Mariel Padilla na ang bunso niyang si Gabriela ang nagmana ng ugali ng asawa niyang si Robin Padilla.

Sa appreciation post ni Mariel sa Instagram, na magkasama sila ng kanyang anak, pinagpasalamat niya sa Diyos ang pagkakaroon pa niya ng isa pang anak.

Binanggit ni Mariel ang mga karakter ng anak na nakuha kay Robin.

“Because God knows she’s my last one so he is making it extra memorable for me. The best phase is the Mommy phase. Everything is Mommy!!! She owns me. Mana sa Daddy niya suuuuuuuper lambing pero pag tinopak…matindi. Hahaha, kicking and screaming, the only thing that can pacify her is me. How amazing is that? Motherhood is the best. My sweetheart, Gabriela @gabrielapadilla,” sabi ni Mariel.