Kapamilya na! Sunshine Dizon lumayas na sa GMA 7

Remember ‘yung isinulat ko last Friday na noong Saturday ang story conference ng teleserye nina Paulo Avelino at Janine Gutierrez?

Sabi ko, excited ako dahil balitang kasama sa show na ‘yon ang isang Kapuso actress na balitang nag-ober da bakod na sa Kapamilya network.

So, noong Saturday nga, natuloy ang nasabing virtual story conference, and yes, um-attend doon si Kapuso actress na ngayon ay tatawagin ko na na Kapamilya actress.

And sino siya? Well, si Sunshine Dizon!

According to my source, hindi na sila nagulat na nandoon si Sunshine dahil noon pa naman kumalat ang tsikang lilipat na nga sa ABS-CBN ang aktres.

Ang tagal din ni Sunshine sa GMA 7, kaya tiyak na marami ang nagulat nang matsikang lilipat na siya sa Kapamilya network, huh!

Pero maganda sana kung makakatsikahan ng press si Sunshine at matanong siya kung bakit nagdesisyon siya na lumipat na sa ABS-CBN.

Willing naman kaya siyang magkuwento?

Anyway, star-studded ang series nina Paulo at Janine dahil nakita rin doon ng source ko ang ilang Kapamilya star at may iba rin naman na tumawid din from GMA 7.

Ang bongga!

Pops tinaniman ang lupa ng kapitbahay

Kinumusta ko kahapon si Pops Fernandez.

“I’ve been home the whole time. Hindi talaga ako lumalabas.

“I think that is my share to help lessen the increase of the virus!” sabi ng Concert Queen.

Well, tama nga naman si Pops, wala rin naman kasi siyang importanteng gagawin sa labas, kaya sa bahay na lang siya.

Kung puwedeng hindi naman lumabas para makaiwas sa COVID-19, stay na lang sa bahay.

Saka kung mas bawas ang tao sa labas, mas makakatulong ‘yon para maiwasan ang pagkalat ng COVID-10.

Agree?!

Anyway, inaasikaso ni Pops ang mga pananim niya sa tabi ng kanyang bahay. May bakanteng lote kasi at pinakiusapan niya ang owner na makitanim siya.

Bukod doon, puro online meetings din si Pops dahil marami siyang mga project na inaasikaso.

Na-excite nga ako sa isang project na ikinuwento sa akin ni Pops na ang bongga, pero hindi pa puwedeng isulat!

Nice!