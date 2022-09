Kapamilya maglalaro sa Family Feud ni Dingdong

Nakakapanibago ang mga ganap sa telebisyon ngayon, lalo na sa GMA-7, ha! Ibang-iba na nga ngayon kumpara noon na may ABS-CBN pa.

Anyway, mapapanood nga sa ‘Family Feud’ ni Dingdong Dante sang episode na kung saan ay nag-collide ang mga celebrity mom, na karamihan ay nasa Kapamilya Network, ha!

Ang bongga ng ng ‘The Mommy Squad’ na binubuo nina Ara Mina, at kasama nga ang mga fellow celebrity mom na galing sa Channel 2, sina Melissa Ricks, Say Alonzo, kasama si Jeck Maierhofer.

Bongga, di ba? Sarap ng mga ganap sa TV.

Ang makakalaban nila ay ang Team Smartkada consists of fresh talents from GMA Sparkle. They are led by Migs Villasis who is part of the upcoming fantasy series, Voltes V Legacy. He is joined by fellow Sparkle artists Kim Perez, Vanessa Peña and Larkin Castor.

Will the young guns score a win against the showbiz veterans?

Abangan! (Dondon Sermino)