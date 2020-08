Kapalit ni Morales hahabulin mga korap sa PhilHealth

MAY napisil na si Pangulong Rodrigo Duterte na bagong pinuno ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth), ayon kay dating Presidential assistant at ngayo’y Senador Christopher Lawrence “Bong” Go.

Inilarawan ng senador ang papalit sa nagbitiw na dating PhilHealth chief Ricardo Morales na ‘silent worker’ at may karanasan sa pag-iimbestiga.

“Silent worker po ang taong ito. Marunong mag-account at may karanasan sa pag-imbestiga. Inaasahan nating ipapamalas niya ang kanyang political will para tuluyang linisin ang ahensya, itigil ang corruption, at panagutin ang mga may sala,” sabi ni Go. (Dindo Matining)