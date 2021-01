Kapal ng balbas: JM sinita ng kapwa sundalo

Dahil sa Instagram post ni Arci Munoz ng photo nila ni JM de Guzman na magkasama at naka-military uniform, nag-react ang mga netizen, pati na ang mga kapwa reservist ng dalawa.

Sinita nga ni Armed Forces of the Philippines reservist officer Reynald Ryan Dimayuga Barrion si JM de Guzman dahil sa itsura, partikular sa makapal na balbas, ng aktor.

“Gentle reminder on shaving please… Neat and clean pa rin tayo dapat as Reservist,” sabi ni Mr. Barrion.

May sumagot naman sa kanya at nagsabing may taping daw si JM at sumaglit lang doon. Kuwento kasi ni Arci, `yun ang unang pagkakataon na nagkasama sila sa misyon ni JM bilang mga sarhento.

Pero, hirit pa rin ni Mr. Barrion; “Paki-remind lang po. Kami may trabaho rin pero dapat palaging clean cut and well shaved.”

May mga sumita rin sa buhok ni Arci na may kulay. Hindi raw dapat ganun ang itsura ng mga sarhento sa military.

Well, sa Instagram naman ni JM, kung saan may photo rin sila ni Arci, nag-sorry agad siya.

“Sorry for the facial hair. I’m half actor,” sabi niya kasunod ang hashtag na #purpose… (Dondon Sermino)