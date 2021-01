Kapakanan ng mga mediaman

Matapos ang mahabang panahong paghihintay, abot-kamay na ng mga mamamahayag sa bansa ang inaasam na mga benepisyo at seguridad sa kanilang trabaho.

Nito lamang nakalipas na linggo ay pinagtibay na po ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang House Bill 8140 o ang Media Workers’ Welfare Act na maggagarantiya at magbibigay katiyakan sa seguridad at proteksiyon sa trabaho ng lahat ng mga mediaman sa buong Pilipinas.

Ikinalugod po ng ating tanggapan—ang Presidential Communications Operations Office (PCOO)—ang positibong pagtugon ng lahat ng mga mambabatas sa panukalang batas na ito na inaakda ni ACT-CIS Representative Niña Taduran dahil buong-buo ang ibinigay na suporta sa panukala matapos maipasa ito sa ikatlo at huling pagdinig ng Kamara sa botong 218, walang nag-abstain at walang kumontra sa panukalang batas.

Isa po itong positive development sa larangan ng pamamahayag dahil isa ang ating tanggapan sa nagsulong para sa mabilis na pagpasa ng panukalang batas.

Mahalaga pong magkaroon ng batas na magbibigay proteksiyon sa kapakanan ng mga mamamahayag dahil isa ang propesyong ito sa tila hindi gaanong napagtuunan ng gobyerno.

Ilang dekada nang ipinaglalaban ng mga lehitimong manggagawa sa media na mabigyan sila ng angkop na proteksiyon sa kanilang trabaho alinsunod sa batas paggawa o Labor Code of the Philippines subalit maraming mga kumpanya ang hindi sumusunod dito.

Sa katunayan po, ‘yun pang malalaking kumpanya sa telebisyon, radyo at pahayagan ang nairereklamo ng sari-saring kaso dahil sa unfair labor practices.

Nakapaloob po sa ilalim ng Media Workers Welfare Act ang pagbibigay ng angkop na sahod, allowances at benepisyo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa media at kailangan masigurong miyembro ang mga ito sa Social Security System (SSS), PAG-IBIG Fund at Philippine Health Insurance Corporation sa sandaling magsimula ang mga ito sa pinasukang media company.

Aminin man o hindi, marami po sa mga mamamahayag hanggang ngayon ang hindi nakakatanggap ng tamang benepisyo at kapag nagrereklamo, ang katapat ay bantang sisibakin ang mga ito sa trabaho.

Karamihan sa mga mamamahayag ay exploited at underpaid. Ito po ang masakit na katotohanan sa kabila ng turing sa kanila na Fourth Estate.

Kaya naman nagpursigi si Congresswoman Taduran para makalusot sa Kamara ang panukalang batas na inaasahang magtutuldok sa pang-aaabuso sa mga manggagawa sa media .

Sa sandaling maipasa ang bersiyon ng panukala sa Senado, inaasahang mababago ang kalakaran sa media industry dahil mayroon ng proteksiyon at seguridad sa trabaho ang lahat ng mga nagtatrabaho sa industriya.

Karaniwang karanasan ng maraming manggagawa sa media ay ang kawalan ng security of tenure o hindi nare-regular kahit ilang taon na silang nagtatrabaho sa isang kumpanya at ang palaging nire-renew lamang ang kontrata o kaya ay ginagawang talent ang mga ito kaya walang mga benepisyo kumpara sa isang regular na empleyado.

Ang iba naman ay hindi nababayaran ng overtime, kadalasan over-tawad sila kahit pinapatay na halos ang sarili sa pag-extend sa trabaho.

Ilan lamang po iyan sa mga karaniwang dinaranas ng ilang mga mamamahayag na hindi suwerte sa kanilang kumpanyang pinaglilingkuran. Kaya naman ito ang isa sa mga nais itama sa ilalim ng naipasang panukalang batas sa Kamara.

Ang hihintayin na lang po natin ngayon ay ang Senate version ng panukala ni Congresswoman Taduran na mismong si Senate President Tito Sotto ang nangakong magsusulong nito.

Noong bagong upo po tayo sa PCOO ay nakausap ko ang mga opisyal ng iba’t ibang news organizations sa bansa at ito ring mga dahilan ang naiparating sa atin at humingi ng tulong na magkaroon ng katuparan ang mga ito.

Isa sa highlight po ng Media Workers Welfare Act ay ang pagkakaroon ng mandatory insurance benefits para sa life, disability at medical ng mga miyembro ng media na iilan lamang kumpanya ang nagbibigay nito.

Umaasa po tayo at ang ating tanggapan na sa mga susunod na araw ay maaaksiyonan na rin ng Senado ang kanilang bersiyon para maging ganap ang batas panukala na magbibigay kasiguruhan sa trabaho at proteksiyon ng lahat ng mga lehitimong mangaggawa sa media industry.

Ang pagsusulong ng Duterte Administration ng panukalang ito ay patunay ng adhikain ng Pangulong Duterte na protektahan ang karapatan, kapakanan at kaligtasan ng mga media workers.

Malaki ang pag-asang ang panukalang ito ay magsisilbing isang mekanismo tulad ng Freedom of Information at Presidential Task Force on Media Security na makakatulong para maabot ang hangarin ng Pangulo para sa isang masiglang demokrasya at maisulong ang karapatan ng mga mamamahayag.