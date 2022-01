Kapabayaan ng gobyerno, mga marino dusa

Hindi pa man natatapos ang kalbaryong dulot ng pamiminsala ng pandemya sa industriya ng shipping at maritime sa buong mundo, libo-libong tripulanteng Pilipino o seaman na naglalayag sa ilalim ng bandila ng mga bansang kaanib sa European Union (EU) ang namemeligrong mawalan ng trabaho sa loob ng taong 2022.

Ito ay dahil sa patuloy na pagkabigo ng Pilipinas at mga ahensiyang taga-papatupad ng maritime policies na sumunod sa alituntunin ng EU, lalong-lalo na sa pagsasanay ukol sa kakayahan (competency) ng mga Pinoy seafarers na dapat ay angkop sa mga umiiral na pandaigdigang pamantayan sa ilalim ng International Convention on the Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW). Isa ang Pilipinas sa lumagda sa kasunduang binalangkas noong 1978.

Mahigit labing anim na taon nang paulit-ulit na bumabagsak ang Pilipinas sa pagsusuring isinasagawa ng European Maritime Safety Agency (EMSA) sa kabila ng paulit-ulit din nitong pagbibigay ng rekomendasyon na ayusin ang sistema ng maritime education at training ng mga seafarers sa bansa.

Sa maikling salita, ‘di masawata ng pamahalaan ang pagkalat ng mga ‘hao-xiao’ na maritime schools sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas na ang mga kurikulum ay di akma sa pamantayan ng STCW.

Bakit? Dahil ilan sa mga nagmamay-ari umano ng mga paaralan na ito ay mga “makapangyarihan” o may koneksyon umano sa mga ahensiya ng gobyerno na nagpapatupad ng polisiya ukol sa maritime industry.

Noong second at third quarter ng 2021, muling nagsagawa ng pinakahuling “audit” ang EU sa Pilipinas at nakitaan na naman ito ng “deficiencies” o kakulangan sa pamantayan ng STCW. Haaaay, ang tigas talaga ng mga bungo.

Kung labing anim na taon na pala tayong ganito, simple lang ang puwede itawag diyan – walang kakayahan (incompetent) o pabaya (negligent).

Sa pagkakataong ito, inabisuhan ng European Commission – executive body ng EU – ang Pilipinas sa pamamagitan ng Maritime Industry Authority (MARINA) na mayroon na lamang ito hanggang Marso 1, 2022 upang itama ang mga kakulangan ng bansa.

“Under applicable EU rules, the Philippines has two months (1 March 2022) to take measures to ensure the compliance with the STCW requirements (Sa ilalim ng umiiral na alituntunin ng EU, ang Pilipinas ay mayroon na lamang dalawang buwan upang gumawa ng mga hakbang at tiyakin at pagtupad sa pangagailangan ng STCW),” ayon sa isang pahayag na ipinadala sa atin ng tanggapan ng EU Delegation sa Pilipinas.

Nagkakamali ang Pilipinas kung inaakala nitong magiging maluwag ang EU sa pagkakataong ito dahil sisipatin mabuti ng EMSA at ng European Commission kung ang pagtugon ng bansa ay tugma sa kanilang pamantayan.

“In case of negative outcome of this assessment, a decision to withdraw the recognition will be put forward to Member States for their approval (Sakaling maging negatibo ang kalalabasan ng pagsusuring ito, ang desisyon ng pagbawi ng pagkilala ay ipapadala sa mga kaanib na bansa para sa kanilang pag-apruba),” dagdag-paliwanag ng EU sa pitak na ito.

Dapat lamang seryosohin ng MARINA ang pagresolba sa kinakaharap na isyu ng mga Pinoy seafarers sa Europe hindi lamang dahil isa itong malaki at magandang merkado para sa ating manlalayag kundi higit sa lahat ay mandato nito ang ipatupad ang STCW sa ilalim ng Presidential Decree No. 474.

Siyanga pala, congratulations doon sa napakalaking delegasyon ng Pilipinas na dumalo sa 32nd Regular Session ng International Maritime Organization (IMO) Assembly sa London noong Disyembre 10, 2021 sa pangunguna ni MARINA Administrator Robert Empedrad. Ang saya-saya nilang lahat sa larawan dahil nahalal na naman pala ang Pilipinas sa ilalim ng Category C ng IMO Council para sa taon 2022-2023.