Kapabayaan ng DOTr pinagtatakpan

Naniniwala si Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan na cover-up lamang ng gobyerno ang paghahain ng kasong plunder laban sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III.

Ayon sa senador, tila pinagtatakpan ang kapabaya­an o kawalan ng aksiyon ng Department of Transportation (DOTr) sa mga nangyaya­ring ­aberya sa Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Banat ng senador na sa halip na umiksi ang pila sa MRT-3 mas lalo pang humaba at tumagal ang oras ng pila ng mga pasahero.

Higit sa lahat sinabi pa ni Pangilinan na mas malala ngayon dahil may napuputulan ng braso at naghihiwalay ang bagon.

Tinukoy din ng senador ang kasong murder laban kay Supt. Marvin Marcos na binalik sa serbisyo at itinaas pa ang ranggo gayundin ang kaso nina Bureau of Immigration Deputy Commissioners Al Argosino at Michael Robles na pangingikil ng halos P50 milyon;

at sa dalawang dating opisyal ng Bureau of Customs (BOC) na sina Gerardo Gambala at Milo Maestrecampo na nasasangkot sa P6.4 bilyong shabu shipment.

“When we compare this to the plunder case filed against nine Cabinet secretaries of former President Aquino and three undersecretaries, there seems to be a co­ver-up. Is this negligence or incompetence?” ayon kay Pangilinan.