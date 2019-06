KAPA bank account pina-freeze ng CA; Mga opisina sinalakay ng NBI

NAGLABAS ng freeze order ang Court of Appeals (CA) para hindi na magalaw ang bank accounts at iba pang mga ari arian na konektado sa Kapa Community Ministry International, Inc. na nanggagantso ng mga tao sa pinapatakbo nitong investment scam.

Ayon sa Securities and Exchange Commission (SEC), inisyu ng CA ang freeze order laban sa Kapa matapos magpetisyon ang SEC at Anti-Mo­ney Laundering Council. Naglalabas ng freeze order ang AMLC ‘pag nakumbinsi itong may probable cause na ang bank account o iba pang mga investment ay labag sa batas tulad ng pyramiding.

Ayon sa SEC, binawi na nito ang registration ng Kapa para hindi na nito maargabyado ang publiko.

“The commission earlier revoked the certificate of incorporation of KAPA for serious misrepresentation as to what it can do or is doing to the great prejudice of or damage to the general public,” sabi ng SEC.

Natuklasan ng SEC na nagrerecruit ang KAPA ng mga tao at inaalok na magbigay ng pera kapalit ng 30% na buwanang interes habang buhay.

Sabi ng SEC, ito ay maituturing na pag aalok ng investment na nirere­histro at kinukuhanan ng lisensiya sa komisyon.

Dagdag pa ng SEC, pyramiding o ponzi scheme ang ginagawa ng KAPA. Sa laki ng interes na inaalok nito, hindi talaga ito magtatagal.

Sa limang milyong miyembro na nagbigay ng tig P10,000, aabot sa P50 bilyon ang kanilang malilikom pero kakailanganin ng KAPA ng P15 bilyon kada buwan na ibabahagi sa mga miyembro nito. Sabi pa ng SEC, hindi tatagal ng tatlong buwan ang pondo ng KAPA pag hindi ito kumuha ng bagong mga miyembro na maglalagay ng bagong pondo.

Sabi ng SEC, Marso 2017 pa nagbabala ang komisyon laban sa KAPA at nag isyu muli ito na mga advisory nu’ng Oktubre 2018 at Marso 2019. Bago pa binawian ng registration ang KAPA, inisyuhan muna ito ng SEC ng cease-and-desist order para tumigil na sa pagre-recruit ang mga opisyal at mga ahente nito.

Nanawagan ang SEC sa mga nag-invest o ni-recruit sa KAPA na dumulog sa SEC Enforcement and Investor Protection Department nito sa PICC Building sa Pasay City sa telepono bilang 02-818-6337 o 02-818-5324.

Maari ding dumulog ang mga biktima sa Davao Extension Office ng SEC sa SDC Building, purok 13, Maa Rd, Maa, Davao City telepono bilang 082-298-2170 o 082-298-1893 o sa Cagayan de Oro extension office sa SEC Building, 14th St. corner Tomasco Del Lara St. o tawagan ang 088-857-4325 o 088-857-7225.

Nauna rito ay ipinag-utos ni Pa­ngulong Duterte ang pagpapasara ng mga investment scam group, tulad ng Kapa.

Kasunod nito ay nagsagawa naman ng operasyon ang National Bureau of Investigation (NBI) at sina­lakay ang mga tanggapan ng Kapa sa Cebu, Cagayan de Oro City at Davao del Norte.

Nanindigan na ang lider ng KAPA na si Pastor Joel Apolinario na ligal ang kanilang operasyon at nanawagan sa mga miyembro na kumalma lamang dahil maayos din umano nila ang gusot na ito. (Eileen Mencias)