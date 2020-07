Kapa-Apolinario scam: Protektor sa gobyerno tutugisin

Magtatatag ng isang Special Investigation Task Group ang Philippine National Police (PNP) na tututok para malaman kung sino-sinong mga opisyal ng PNP, Armed Forces of the Philippines (AFP) at nasa gobyerno ang tumutulong sa nadakip na si Kapa Community Ministry Founder Joel Apolinario dahil sa kasong large scale at syndicated estafa.

“The special task group is also there to investigate kung sino ‘yung mga kasali dito. ‘Yung sinasabi nila na members ng hindi lang ng kapulisan or ng AFP, Lahat ng member ng gobyerno and probably through the interiew we are going to conduct on the 23 personalities that you have apprehended then baka puwede sila magsalita to help us on this and then,” pahayag ni PNP chief General Archie Gamboa.

Aniya sasampahan ng kaso ang mga nasa gobyerno na mapatutunayang tumulong kay Apolinario.

Pinuri ni Gamboa ang Police Regional Office (PRO) 13 sa pagkakahuli kay Apolinario.

Martes ng umaga, nadakip si Apolinario at 23 iba pa sa isang liblib na resort sa Sitio Dahican, Brgy. Handamayan, Lingig, Surigao del Sur. Dalawang tauhan nito ang nasawi, isa ang sugatan, at nakuha sa pag-iingat nito ang 46 matataas na kalibre ng baril. (Edwin Balasa)