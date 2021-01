Kanya-kanya na ba tayo?

Kilala ang US sa pagiging malakas na demokrasya at bilang isang bansa na matindi ang pananalig sa kanilang mga proseso.

Hindi pa man nagaganap ang halalan nuong Nobyembre 2019 ay ikinakalat na ng kanilang pangulong si Donald Trump na may dayaan o magkakaroon ng dayaan. Tila pinaghandaan niya ang kanyang pagkatalo at kinokondisyon ang mga tao sa pag-iisip na siya ay dinaya at hindi natalo. Parang dito lang sa atin—meron lang tayong nananalo at nadadaya.

Umabot ito sa sukdulan kung saan hinikayat ni Trump ang kanyang mga taga-suporta na pigilan ang proklamasyon sa Kongreso ni Joe Biden bilang susunod na pangulo. Nanawagan siya na “stop the steal” at dahil dito, nilusob ang Capitol kung saan naroon ang Kongreso. Nakita natin ano ang aktwal na mga nangyari na kinauwian sa pagkamatay ng isang taga-suporta ni Trump. Bumalik sa alaala ko ang mga eksena sa Malacañang nuong Pebrero 1986, kung saan pinasok ng taong bayan ang loob ng palasyo pagkatapos umalis sila Marcos.

Sa tanghali ng Enero 20, manunumpa na si Biden bilang ika-46 na pangulo ng USA. Ilang araw na lang ang nalalabi sa panunungkulan ni Trump pero marami pa rin ang nananawagan na mabawian ng pagka-pangulo si Trump dahil sa kanyang ginagawa na sinasabing pag-uudyok ng paghihimagsik. Ano ba naman ang ilang araw pa? Nguni’t tila ayaw palampasin ito ng mga nagsusulong ng pag-impeach sa kanya. Anila, dapat maipakita natin sa ating mga kababayan at sa buong mundo na dapat respetuhin ang pangingibabaw ng batas, kahit na hindi ka sumasang-ayon sa resulta ng eleksyon.

Ang pagkakaroon ng mga batas sa lipunan ay nagbibigay ng kaayusan sa ating mga buhay. Isipin ninyo ang sitwasyong kung walang mga batas—lahat ng tao ay maaring gawin ang anumang kanyang nais. Maski sa loob ng ating mga bahay, mayroon ding mga batas, maaring iba ang anyo nito, pero mayroon tayong mga sinusunod.

Ang mga batas ay isang uri ng kasunduan sa lipunan hinggil sa mga bagay na nararapat at hindi nararapat. At, kasama sa kasunduan ay walang sinuman ang hindi sakop ng mga batas. Ang tawag dito ay rule of law o ang pangingibabaw ng batas sa kagustuhan ng tao, maging sino ka pa. Mahalaga din na dapat nating sundin ang mga patakaran, maging mahirap man, labag sa ating mga paniniwala, o maganda man ang hangarin. Ang kabuuan ng lipunan ay umaasa na ganuon ang gagawin ng bawa’t isa sa atin.

Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayos lang na lumabag ang mga sundalo ng Presidential Security Group (PSG) dahil maganda naman ang layunin nilang proteksyunan ang pangulo. Lusot din kaya ang ibang ibang tao na gagawin ito para proteksyunan ang kanilang mahal sa buhay? Sa dulo, binibigyang katwiran ba ng resulta ang mga kapamaraanang ginamit?

Lalong nakakadismaya na sa halip na kundenahin ang ginawa ay sinusuportahan pa ng mga taong binigyan ng tungkulin na ipagtanggol at ipatupad ang ating mga batas.

Kanya-kanya na ba tayo?