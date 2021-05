Kanta ni Inigo umere sa Amerika

Umaariba ang karera ni Iñigo Pascual sa Amerika ngayong pinatutugtog na sa airplay ang kanyang single na “Danger” kasama sina Djflict, Common Kings, mga rapper na nakatira na sa US.

Nagtatalon sa tuwa ang only child ni Piolo Pascual nang marinig nito

mismo ang kanyang awitin sa airplay ng 1027kiisfm.

“First time hearing myself on 1027kiisfm. Brooo I used to just dream about this moment. I still can’t believe I heard our song on LA Radio. That’s wilddd. Thanks to the whole team. Thank you @djflict & @commonkings for letting me be part of this…” sabi ni Inigo.

Siguradong proud father si Piolo sa kanyang anak dahil sa tagumpay ng music career ng bagets.

Siyempre, inalay ni Inigo ang tagumpay niyang ito sa Pilipinas.

***

Elijah best actor sa New York

Sa ikalawang pagkakataon ay nagbigay uli ng karangalan sa Pilipinas ang pelikulang “Kalel 15”. Napanalunan ng bidang si Elijah Canlas ang best actor award sa kakatapos lang na Harlem International Film Festival sa New York City.

Binati ng Idea First Company si Elijah sa Twitter. Ang Idea First Company ang producer ng pelikulang “Kalel 15”.

Si Elijah ang itinuturing na baby ng Idea First Company at breakthrough artist sa panahon ng pandemya, nang pumatok ang Boy’s Love series nitong “Game Boys” sa YouTube kasama si Kokoy de Santos.

***

Glaiza sukang-suka sa Twitter

Biglang nag-goodbye si Glaiza de Castro sa twitter. Shocked ang mga fan niya sa kanyang pamaalam.

“Bye bye cruel Twitter world!” sabi ni Glaiza.

Dahil sa salitang “cruel” mukhang hindi na talaga nakayanan ni Glaiza na sikmurain pa ang mga mean comment na laganap sa Twitter.

Sukang-suka na siya rito, lalo na at madalas ay biktima rin si Glaiza ng mga bashing sa Twitter.

Nanatili pa rin naman ang Instagram at Facebook account ni Glaiza.