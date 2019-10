Kanhi Top 100 pornstar sa dakung drainange system na nagpuyo

Kanhi luho nga kinabuhi tungod sa dakung kita sa porn industry, apan karon anaa na nagpuyo sa dakung drainage system sa Las Vegas ang kanhi sikat nga nga adult film star.

Nakit-an sa usa ka Dutch TV crew ang kanhi pornstar si Jenni Lee sa usa ka ka dakung storm drainange system sa Las Vegas.

Na-interview sa host nga si Ewout Genemans si Stephanie Sadorra, sa tinuod nga kinabuhi ni Jenni Lee, miangkon nga kanhi siya nagtrabaho isip porn actress.

“I actually got very famous. I should still be top 100 on some, you know, some list somewhere,” matud ni Lee. “I used to be so hot.”

Matud sa IMDB website, si Lee kanhi nagtrabaho isip model og TV commercial actress sa wala pa nahimong stripper at nasulod sa porn.

105 smut film ang giingong ubos sa pangalan ni Lee, diin 2005 ang iyang katapusan sa porn industry.

Matud ni Lee, dili lisud nga manginabuhi sa drainage system ug mga maayo ang iyang mga silingan.

“Everybody’s really respectful,” matud niya. “People down here are good to each other; which I don’t think you find much.” (Jess Campos)