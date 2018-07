Kanhi Kongresista Niel Tupas, gipasakaan ug kaso sa pork barrel scam

Gipasakaan ug kaso sa Office of the Ombudsman ug patong-patong nga kaso sa Sandiganbayan si kanhi Iloilo Rep. Niel Tupas Jr., may kalabotan sa pork barrel scam.

Nag-atubang si Tupas sa two counts sa graft, usa ka count sa malversation of public funds ug usa ka count sa malversation thru falsification of public documents.

Ang mga akusado kanhi kongresista ug mga kanhi opisyal sa National Agribusiness Corporation nga silang Alan Javellana, Rhodora Mendoza, Romulo Relevo ug Maria Lourdes Villaralvo-Johnson.

Lakip usab sa gikasohan ang pribadong tawo nga si Marilou Antonio nga maoy project coordinator sa non-governmental organization (NGO) na Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation Inc.

Matud sa Ombudsman nga kapin sa P5 milyon nga pork barrel ni Tupas ang gibutang niini alang sa livelihood projects niadtong 2008 alang sa ika-limang distrito sa Iloilo.

Gipaagi ang pondo sa NABCOR na siya usab ang nakigsabot sa NGO nga KKAMFI aron kini mapatuman ang livelihood projects ni Tupas.

Nga wala kini bidding nga nahitabo sa proyekto ug dili usab kini accredited ug dili kuwalipikado nga NGO.