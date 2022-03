Kandidatura ni Sara kasangga ng MRRD-NECC

NAGHAYAG ng buong suporta ang mga lider at kasapi ng Movement for Reform and Regional Development toward New Economic Cultural Corpoperation (MRRD-NECC) sa kandidatura ni Sara Duterte sa loob at labas ng bansa.

Ang naturang grupo na may bilang na higit isang milyong miyembro ay instrumental sa pagpapatakbo at pagkakapanalo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Ang MRRD-NECC ay siyang nasa likod ng kampanyang Run Duterte Run noong taong 2015.

Sa isang pagtitipon nitong Biyernes sa Quezon City, isinapubliko ng MRRD-NECC ang kanilang manipesto ng pagsuporta sa anak ng Pangulo.

Binasa ang manipesto ni Atty. Diosdado Padilla na tumatayong legal counsel ng grupo.

Sa isinagawang malakihang pagpupulong, isa-isa ring nagpahayag ng suporta ang mga representante ng iba’t-ibang sektor kabilang na dito ang mga manggagawa, urban poor, magsasaka, mga katutubo, mga OFW, mga kasapi ng LGBTQ at iba pa.