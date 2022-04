Kandidatong mayor sa La Union nireklamo ng pananakit

Isang kandidato sa pagka-mayor ang inireklamo ng pambubugbog ng supporter ng incumbent mayor ng Agoo, La Union.

Sinampahan ng kasong grave threats, grave coercion at physical injuries sa Department of Justice’s Office of the Provincial Prosecutor si Frank O. Sibuma, kasapi ng People’s Reform Party at kumakandidatong mayor at katunggali ni incumbent Agoo Mayor Stefanie Ann Eriguel, anak ni Rep Sandra Eriguel at ng yumaong si Rep. Eufranio Eriguel.

Kinilala naman ang nagsampa ng kaso na si Moises Ordona, 54, supporter diumano ng mga Eriguel.

Batay sa inihaing reklamo ni Ordona, alas-3:00 ng hapon nitong April 7, 2022 habang minamaneho nito ang kaniyang sasakyang Toyota van patungong Barangay Sta Rita West sa Agoo nang diumano’y harangin ng convoy ni Sibuma.

Huminto si Ordona at nilapitan umano ni Sibuma at pinabuksan ang pinto ng sasakyan bago walang kaabog-abog umano itong binira sa dibdib na naging sanhi ng kanyang injury base sa isinumite nitong medical certificate.

Nanggagalaiti umano si Sibuma at nagbanta sa grupo ni Ordona na inaakusahang nagtatanggal ng kanyang mga campaign material.

Gayunman ay mariing pinabulaanan ni Ordona ang akusasyon at naghamon itong iharap ang testigo o ebidensiyang litrato o video sa ibinabatong alegasyon.

Pinatanggal din umano ang kanilang face mask kahit ayaw ay wala silang nagawa kundi sumunod dahil mas marami ang grupo ni Sibuma.

Inakusahan din ng supporter ng mga Eriguel ang isang kasama ni Sibuma sa pagbaklas sa campaign material ni Cong Sandra sa harap ng van at kitang-kita ito sa isinumiteng video sa mga awtoridad.

Tinangka namang hingan ng paliwanag si Sibuma sa alegasyon subalit hindi pa ito makontak habang isinusulat ang balitang ito.