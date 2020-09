Kanang kamay ng Abu Sayyaf leader timbog

Naaresto ng pulisya nitong linggo ang kanang kamay ni Abu Sayyaf leader Mundi Sawadjaan sa Zamboanga City, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Camilo Cascolan nitong Lunes.

Sa press briefing kahapon ng umaga sa Camp Crame, kinilala ni Cascolan ang naarestong si Hashim Saripada alyas Ibnu Kashir Saripada, kanang kamay ni Sawadjaan. Nadakip ito ng Regional Intelligence Unit 9 at ng Special Action Company sa Barangay Recodo nitong Linggo.

Ayon kay Cascolan, malaking dagok sa parte ni Sawadjaan ang pagkakadakip ng kanyang kanang kamay dahil ito ang siyang utak ng mga pambobomba sa lalawigan ng Sulu.

“Saripada is the assistant, cohort of Mundi Sawadjaan. This will be a very, very big blow on him because nawalan siya ng isang pinagkakatiwalaan and this one is actually his assistant, so karamihan ng kaniyang mga activities ngayon, hindi na matutuloy,” pahayag ni Cascolan sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

Naaresto si Saripada sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Hon. Danilo Bucoy ng Regional Trial Court Branch 2 ng Isabela, Basilan dahil sa kasong multiple murder at multiple frustrated murder.

Nasamsam naman sa naarestong si Saripada ang ilang Granada at mga sangkap sa paggawa ng bomba. (Edwin Balasa)