Kampo ni Sereno magpapasaklolo sa SC

Tatangkain ng kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na magpasaklolo sa mga ‘kapa­milya’ sa Supreme Court (SC) kapag nagpatuloy umano ang mga miyembro ng House committee on justice sa pagbaluktot sa batas at lantarang pagmamaniobra sa impeachment hearing laban sa Punong Mahistrado upang tuluyan itong maiakyat sa Senado.

Ayon kay Atty. Aldwin Salumbides, isa sa mga tagapagsalita ni Sereno, ang pag-akyat ng usapin sa SC ang nakikita nilang tanging remedyo para maagapan ang “paggapang” sa reklamo laban sa Punong Mahistrado at payagan silang ma-cross examine ang mga testigong ihaharap ni Atty. Lorenzo Gadon.

“That is still something we are seriously considering … we will not close the door, we will not rule out that kind of route or avenue given by law. It will our last recourse after we exhaust all possible administrative actions,” paliwanag ni Salumbides.

Tutukuyin aniya nilang basehan ng kanilang petisyon ang paglabag ng mga kongresista sa karapatan ng Punong Mahistrado na magtalaga ng kanyang mga abogado bilang kinatawan sa mga pagdinig at lahat ng estado ng im­bestigasyon laban sa kanya at ang pagbabawal sa kanyang mga abogado na i-cross examine ang mga testigo ni Gadon.