Kampo ni Ella nagbunyi: Pokwang binakbakan sa maling spelling

Biglang nagbunyi ang mga fan ni Ella Cruz, matapos mag-boomerang kay Pokwang ang tweet niya sa young actress, na tila pinalalabas ng komedyanteng ‘bobo’ ang una at kailangan na niya itong ibalik sa dagat para tumalino uli.

Binakbakan, pinagtawanan, at mas pinalabas na bobo ng mga netizen si Pokwang dahil sa ‘Iodin’.

Hindi nakaligtas sa mga pro-Marcos at mga fan ni Ella ang spelling ng ‘Iodin’ sa tweet ni Pokwang para kay Ella.

Sabi kasi ni Pokwang, kailangan daw makainom ng tubig dagat o may ‘Iodin’ si Ella para tumalino ito at mahimasmasan sa isyu ng “tsismis” at “history”.

Pinamukha nga kay Pokwang ng mga netizen na kulang ng ‘E’ ang ‘Iodin’ nito sa mensahe.

@rannok_026, “iodine daw sabi nung nagmamagaling, @pokwang27, iodine po pakatanga sa spelling lumaklak ka muna ng betadine, bago mo turuan iba kung ano ang nakakatalino mukhang ikaw may kailangan nun.”

Ipinagtanggol naman si Pokwang ng mga supporter at sinabing ang Iodin at Iodine ay iisa lang.

@AudetAileen, “Iodin is another spelling of Iodine. Hindi lang masyadong ginagamit. Ever heard of British English and American English Spelling differences? Research din pag may time. Start with Etymology that is not like tsismis.”

Siyempre, hindi naman nayanig si Pokwang ng mga kontra.

“O ‘yung naghahanap ng letter E na kulang ko sa iodine ayan na! E! di bale ng kulang sa letra kesa naman kukang (kulang) sa kaalaman at respeto sa kasaysayan!! Dadamihan kopa ayan o EEEEEE ok na?” sabi ni Pokwang.

Nash, Jason nagpayabangan ng upisina

Nagsimula na sa kanilang mga bagong career ang mga aktor na sina Nash Aguas, Jason Abalos.

Nasuwertehang makalusot sa nakaraang eleksyon ang dalawa. Si Nash bilang councilor sa Cavite City at si Jason naman ay Bokal sa Nueva Ecija.

Kanya-kanyang yabang ang dalawa sa kanilang mga socmed post, na kuha sa unang araw nila sa upisina.

Si Nash, naka-barong na nagbahagi ng larawan nya sa loob ng city hall at sa kanyang office mismo. Ganun din si Jason na animo ay isang huwes sa korte na may malaking seal ng Nueva Ecija sa kanyang likuran.

Kabog nga lang ni Nash si Jason. May position table tag na si Nash at si Jason ay wala pa.

Samantala, nagpakitang gilas naman agad si Arjo sa kanyang unang araw bilang Congressman ng Quezon City.

Pinagyabang ni Sylvia Sanchez ang ipinasang anim na bill ng anak.

“6 bills filed!!! My Cong @arjoatayde means what he said #AksyonAgad,” sabi ni Sylvia.

Papansin sa BTS: Regine nilampaso mga sapatos nina Heart, KC

Gustong magpapansin ni Regine Velasquez sa sikat na Korean Pop group na BTS, nang isulat niya sa IG na i-follow siya sa isa pa niyang account sa IG.

Gusto ni Regine na ipakita sa BTS at sa mga fan nito ang iba’t iba niyang shoe collections, mula sa mga iba’t ibang luxury brand, at mapag-usapan sa community.

Naka-post sa Instagram ni Regine na kinukunan niya ang suot na high cut boots habang nakaupo sa fiber glass stage.

“Eh yung nahuli kang nagpipikchur #BTS follow my other acc @reigningzapatos_ Thank you @jasminip for the pix. Goodnate,” sabi ni Regine.

Puwedeng mag-trending si Regine sa imbitasyon niyang silipin ang isa pa niyang account, dahil naglalaman ito ng mga kakaiba, limited edition at iba’t ibang design ng mga shoes mula sa kilalang brand.

Parang mga “art shoes” ang naipon ni Regine mula pa noong 2018.

Siguradong hahanga ang BTS at mga fan nila sa mga shoes ng Pinay singer.

Parang pinataob nga ni Regine sina Heart Evangelista, KC Concepcion sa mga sapatos.