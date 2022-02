Kampo ni Cristy niresbakan si Dawn: Kayo ang mag-sorry sa amin!

Sinupalpal ng kampo ni Cristy Fermin ang naging pagbabanta ng panig ng aktres na si Dawn Chang kung saan sinabihan ang beteranang kolumnista na mag-public apology hinggil sa mga binitawan nitong salita.

Nag-ugat ang alitan ng dalawang kampo nang magkomento si Cristy sa pahayag ni Dawn tungkol sa naging desisyon ni Toni Gonzaga na suportahan ang team ni Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa darating na eleksyon.

Matapos ang pahayag ni Dawn, pumalag si Cristy at sinabing wala namang mararating si Dawn kung hindi nakipag-landian sa mga boss ng ABS-CBN.

Pumalag na rito ang kampo ni Dawn partikular ang kanyang abogado na si Atty. Rafael Vicente Calinisan na naglabas ng mahabang pahayag, kung saan pinagso-sorry si Cristy sa kanyang mga sinabi.

Binigyan pa ni Calinisan si Cristy ng hanggang Pebrero 16 para ilabas ang kanyang public apology, na dapat daw ay nakalagay sa mga malalaking pahayagan sa bansa.

Nang makarating ito sa kampo ni Cristy, sila naman ang rumesbak.

Paliwanag ng abogado ni Crisy na sina Ferdinand Topacio at Joselito Lomangaya, sa inilabas na pahayag ni Calinisan ay sila ang dapat kasuhan ng libel, dahil sa mga ginamit nitong salita laban sa kolumnista.

“While a lawyer owes his client zeal in the protection of his or her rights, such zealousness must not outrun the bounds of decency and tread on the territory of the impertinent and contumelious,” pahayag nina Topacio sa liham na nakalap ng Abante News.

“Regardless of your personal offense at what you may feel are libelous words against your clients, you, as a lawyer, still has the bounden duty to comport yourself in a manner consistent with legal ethics and the proper conduct of a lawyer,” dagdag pa nito.

Kaya naman, binaliktad nina Topacio ang sitwasyon at ang kampo na nina Dawn at Calinisan ang hinihingan ng public apology.