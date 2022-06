Kampo ni BBM ‘makikinabang’ sa imbestigasyon ng ICC vs Duterte

Mabuti naman at natauhan din itong prosecutor ng International Criminal Court (ICC) na si Karim Khan na sila ay pinagloloko lang nitong administrasyon ni Pangulong Duterte.

Dumulog si Khan sa Pre-Trial Chamber ng ICC noong nakaraang Biyernes upang humingi ng pahintulot na ipagpatuloy na ang naunsyaming imbestigasyon sa extra-judicial killings (EJKs) at ang madugong kampanya laban sa droga na nangyari sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte bilang mayor ng Davao City, at kalauna’y bilang pangulo ng Pilipinas.

Ito ay matapos pangakuan ng gobyerno ng Pilipinas noong Nobyembre 2021 ang ICC na kanilang sisiyasatin mabuti ang libo-libong patayan na naganap sa ilalim ni Duterte at kakasuhan ang dapat managot kapalit ng pagpapaliban sa imbestigasyon ng ICC prosecutor.

Samakatuwid, nangako ang kampo ni Duterte na pagugulungin ng tama ang hustisya sa Pilipinas kaugnay ng EJKs.

Subalit sa loob ng halos anim na buwan at matapos masusing pag-aralan ang ginagawang proseso ng gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Justice (DOJ), sinabi ni Khan na bigo umano ang administrasyong Duterte na patunayan na ito ay nagsasagawa ng isang payak at konkretong imbestigasyon sangayon sa establisadong pamantayan.

Sa maikling salita, di umano nararapat na ipagpaliban pa ng ICC ang nabinbin nilang pagsisiyasat sa posibleng kasong “crimes against humanity” laban kay Duterte.

Pinaikot lamang ng kampo nitong si Duterte ang ICC sa loob ng anim na buwan at mistulang ginawang tanga na pinaasa sa wala. Ito ay halimbawa lamang ng pangkaraniwang taktika na ginagamit ng ilang abugado sa Pilipinas upang antalain ang takbo ng isang kaso.

Akala siguro ng kampo ni Duterte ay kaya nilang gawin sa ICC ang klase ng hustisya na pinaiiral dito sa Pilipinas kung saan ang may salapi at kapangyarihan ay kayang bumili ng oras at panahon.

Para sa pamilya at naulila ng mga napatay, at maging sa mga nagmamasid na pangkaraniwang tao na kagaya natin, ang ICC na lamang ang nalalabing sandigan upang makakuha ng totoong hustisya.

At dahil magpapalit na ng administrasyon, maganda ngayon panoorin ang magiging kaganapan sa politika ng bansa sakaling matuloy ang paglilitis ng ICC kay Duterte.

Pagmamasdan natin kung anong uri ng relasyon ang itinanim ni Duterte sa kanyang kahalili na si President-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Matatandaan na minsan na niyang pinahagingan itong si BBM na isa umanong adik sa cocaine bagamat ito ay hindi naman deretso pinangalanan. Lumabas tuloy na paninira lamang ito.

Ito naman kasing si Duterte, maraming oras ang inubos nito sa paninira laban sa mga hindi kapanalig sa politika at mga kritiko, kasama na ang media. Akala mo kung sinong super linis at walang bahid.

Gigil na gigil ito kapag natatanong sa mga kasong may kinalaman sa karapatang pantao, sa pagkiling sa Tsina, at maging sa korapsyon na naglipana sa kanyang administrasyon.

Sa paningin ng ilang mga maka-Marcos na kakilala natin, si Duterte ay isa nang marungis na hindi na kailangan pang dumihan dahil sa bigat ng kakaharapin nitong kaso sa ICC.

At ang sitwasyong ito ni Duterte ay maari din makaapekto sa estado at kinabukasan sa politika ng anak na si Vice President-elect Sara Duterte.

Para sa mga nalalabi pang panatikong DDS, ito ang bangungot na scenario ni Digong n’yo.