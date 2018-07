Kampo ni Alvarez aanib sa minority

PUWEDENG sumapi sa House mino­rity bloc ang grupo ni dating Speaker at Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez.

Pero mananatiling nakasuporta sa legislative agenda ni Pangulong Rod­rigo Duterte ang kampo ni Alvarez.

Ito ang binigyang-diin ni Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali sa panayam kahapon.

“We are trying to be objective here. We don’t want to be obstructionist. We don’t want to obstruct development. We continue to support President’s advocacies,” ani Umali.

Isa sa matapat na kaalyado ni Alvarez si Umali.

“I’ll stick it out with (Alvarez),” ani Umali.

Binanggit nito na nakahanda niyang bitawan ang komiteng pinamumunuan.

Si Umali ang kasalukuyang chairman ng House committee on justice.Para kay Umali wala nang saysay na umalma pa.

Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan si Southern Leyte Rep. Roger Mercado na siyang chairman ng House committee on constitutio­nal amendments na sasama ito sa grupo ni Alvarez dahil hindi nito sinuportahan ang bagong Speaker na si Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo.

“I’ll be part of the minority bloc,” ayon kay Mercado.