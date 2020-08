Kampo ng PNP sa Pampanga ni-lockdown, 18 pulis positibo

Inilagay sa total lockdown noong Sabado ng gabi ang boung Camp Prospero Olivas sa Pampanga matapos maging positibo sa coronavirus (COVID-19) ang 18 police officer at isang civilian employee.

Agad ipinagutos ni PRO3 director Brig. Gen. Rhodel Sermonia ang paglilinis ng lahat ng pasilidad sa buong kampo habang inilagay sa quarantine ang mga police officer na positibo sa COVID-19.

Gayundin agarang contact tracing ang ipinatupad ni Sermonia para matukoy ang mga taong nakasalimuha ng mga positibong pulis.

Ang mga nahawang pulis na dumaan sa COVID-19 testing noong Huwebes (July 30) ay naging asymptomatic.

“Our personnel including the civilian who have tested positive are now placed on strict quarantine and monitoring and are immediately transferred to our quarantine facility,” pahayag ni Sermonia.

Noong Mayo, 18 rookie police officers na nakadestino sa mga siyudad ng Angeles at Mabalacat bilang bahagi ng kanilang training ay naging positibo rin sa virus. Lahat ng mga ito ay nakarekober na.

Ang nasabing kampo na makikita sa City of San Fernando, Pampanga ay nagsilbing tahanan ng Police Regional Office 3 sa loob ng ilan nang dekada. (Rudy Abular)