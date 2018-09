Kampeonato sa ‘Tapang at Malasakit’ raratsada na

Tapang at Malasakit National Basketball & Volleyball of Paolo Duterte finals sa Oct. 27-30 sa Ynares Pasig Sports Complex.

Apat na lang ang natira sa torneong ito sa Luzon na ang magre-represent ay Malolos, Bulacan sa basketball at sa volleyball. Sa Visayas ay ang Mandaue City sa basketball at volleyball. Sa Minadanao ay Davao City sa basketball & volleyball at sa NCR naman ay ang Quezon City sa Basketball at San Juan sa volleyball.

Magkakaroon sila ng single round robin elimination at top 2 teams para sa national champions sa basketball & volleyball.

Nagpapasalamat ang Presidential son at head ng torneo na ito na si Boss Paolo Duterte sa mahigit 100 teams na lumahok at nabigyan ng libreng uniporme at hindi pinagbayad ng tournament fee.

At ang inyong likod bilang sports head ay nagpapasalamat din dahil sa walang-sawang pagsuporta sa proyektong ito na ang adhikain ay matulungan ang kabataan na maiwas sa mga masasamang bisyo at maka-discover at makapag-aral ng libre sa eskuwelahan. Ito po ay isang history sa ating bansa na magkaroon ng ganitong torneo na libre uniporme at tournament fee.

Nagpapasalamat din kami ni Boss Paolo Duterte sa suportang ibinigay nila Davao Mayor Sarah Duterte, SAP Bong Go at AMA Chairman Amb. Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX, Senior VP Arnel Hibo at Mayor Jun Ynares.

Isa sa pinakamalaking college league na binuo ni Chairman Emeritus Dr. Jay Adalem ang NAASCU (National Athletic Association of Schools, Colleges & Universities) na may 16 na malalaking eskuwelahan na kabilang din ang AMA University na kasali sa basketball men’s & juniors at iba pang mga event na ginaganap sa RTU Gym, Enderun, Fatima-Lagro at Cuneta Astrodome.

Binabati ko nga pala ang aking panganay na anak na si Kean Herrera ng maligayang kaarawan at ang aking hipag na si Ate Shiela Herrera, na asawa ng aking kapatid na si Peter Herrera na namamalagi na sa America.

Binabati ko rin si Clint Escamis ng Mapua Juniors team sa pagiging no.1 niya sa Mapua NCAA race dahil na rin sa pagsuporta ng kanyang ina na si Tita Baby Eacamis.