Kampeonato ng PVL season 2 iaareglo ni Valdez, Gumabao

Mga Laro Ngayon:

(Filoil Flying V Centre)

1:45 p.m. – Creamline vs Pocari Sweat-PAF

3:45 p.m. – PayMaya vs BanKo-Perlas

WALA nang bukas para sa mga team na nag­lalaban sa semifinals ng Premier Volleyball League Season 2 Reinforced Conference.

Maghaharap ang Creamline at Pocari Sweat sa ala-1:45 ng hapon, sunod ang paluan ng PayMaya at Banko-Perlas sa panga­lawang laro (3:45pm).

Nasagad sa Game 3 ang bakbakan sa pagitan ng defending champion Pocari Sweat-Air Force at Creamline Smashers, maging ang PayMaya High Flyers laban sa Banko Perlas Spikers.

Nakahirit ng rubber match ang Cool Sma­shers matapos kaldagin ang Lady Warriors, 25-16, 26-24, 22-25, 25-17 sa Game 2 ng kanilang best-of-three series.

Muling kakapitan ng Cool Smashers sina volleyball superstar Alyssa Valdez at opposite hitter Michele Gumabao upang masikwat ang panalo at dumiretso sa championship round.

Sina Valdez at Gumabao ang naging instrumento ng Creamline nang talunin nila ang Lady Warriors sa Game 2.

Kumana si Gumabao ng conference-high 18 points kasama ang 14 kills at tigalawang service ace at block habang si former Queen Eagle Valdez ay tumapos ng 16 markers sa kanilang huling laro.

“Lahat ng naglaro kasama ‘yung outside teammates namin at coaching staff ay tala­gang gusto nilang manalo, we really wan­ted this win to go to the do-or-die game on Friday,” ani Valdez.

Ibabangga naman ng Pocari Sweat ang pambato nilang si Myla Pablo. (Elech Dawa)