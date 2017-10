Kampanya laban sa riding in tandem pinalakas

By Ronilo Dagos

Inilatag na ng PRO CALABARZON (Cavite Laguna Batangas Rizal and Quezon) ang OPLAN “Street Hawk” sa buong rehiyon na naglalayong palakasin ang operation ng pulisya sa mga krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem.

Nababahala na si PRO CALABARZON Regional Director Chief Supt Mao Aplasca sa pagtaas ng mga insidente ng krimen na isinasagawa ng riding in tandem sa rehiyon.

Sa report ng pulisya, mula Enero hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 108 ang insidente ng krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem sa rehiyon. 48 dito ay sa Rizal, 30 ang sa Cavite, tig 12 sa Quezon at Batangas at 8 sa Laguna.

Utos ni Aplasca sa mga provincial directors na magkasa ng serye ng mga police operations target ang mga kolorum, hindi rehistrado at nakaw na motorsiklo na karaniwang ginagamit ng mga suspect.

Umapela din si Aplasca sa mga local government units na magpasa ng resolution para ma-regulate ang paggamit ng motorsiklo sa kani-kanilang lugar.

Matatandaang nagpasa ng resolution ang Dasmarinas City Council na nagbabawal sa pagsusuot ng helmet at pagtatalaga ng speed limit sa mga naka motorsiklo sa mga lansangan sa nasabing lungsod.