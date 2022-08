Kambal ‘math-tinik’ nagtapos na summa cum laude

Sabay nagtapos na summa cum laude sa kursong BS Mathematics ang magkapatid na Cruz sa University of the Philippines Diliman nitong July 31.

Ibinahagi ang kuwento ng kambal na sina Margaret Esther ‘Marge’ Cruz at Madelyn Esther ‘Mads’ Cruz sa Facebook page na Kumon Valenzuela Center.

Nagsimula umanong mag-aral sa kanila ang kambal noong 3-anyos pa lamang ang mga ito.

“They started their Kumon journey in 2004 at the age of three.

“Still in diapers then, Mads and Marge would go to the center and learn basic counting, reading and writing,” saad ng Kumon.

Maliban umano sa school work, nag-aral din sina Mads at Marge ng piano at arts.

Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ang kambal ng napakataas na antas ng kakayahan sa math at reading.

“They were able to study high school and college materials while in elementary,” dagdag ng Kumon.

Dahil nga sa galing sa math, nakapag-uwi na ang kambal ng mga gold medal at parangal sa bansa sa pagsali sa mga math competition.

“Thus, it was a no brainer that on choosing the course they would take up in college, both of them decided to take up BS Mathematics at UP Diliman.” (Issa Santiago)