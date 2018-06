‘Kambal, Karibal’ tagumpay sa awayan, kababalaghan Crisan, Cheska lalong sumisikat

KUWENTO: Ginagawa ni Cheska (Kyline Alcantara) ang lahat ng drama, pagsisinungaling para magalit, mapahamak si Crisan (Bianca Umali).

At gumagawa rin ng paraan ang kaluluwa na si Crisel (Pauline) para mahadlangan si Cheska sa lahat ng masasamang balak nito sa kanyang kakambal.

At last Friday nga, biglang nagbago ang pakiramdam ni Cheska, dahil mas pinili niya na tulungan si Crisan sa kamay ng isang lalaki. Naloka si Black Lady dahil hindi na naman sumunod sa utos niya, o usapan nila si Cheska.

Madamdamin ang yakapan nina Cheska at Crisan sa ending. Good shot na si Cheska sa mga (kinikilala niyang) magulang niya (Carmina Villaroel at Alfred Vargas) Bumalik na nga ba sa kabaitan si Cheska? Ano ang gagawin ni Black Lady?

Si Crisel naman ay unti-unti na ngang nagpaparamdam kay Diego. Gusto niyang maayos na ang relasyon nina Crisan at Diego.

Anyway, bongga ang mga eksena sa linggong ito, dahil mabubuking na nga ba na hindi kaluluwa ni Crisan ang nasa katawan ni Cheska? At mapapatay na nga ba ni Marvin Agustin si Alfred Vargas? At sino nga ba ang tunay na mga magulang ni Cheska? Bongga, ‘di ba? May mga bagong karakter na pumapasok.

SANA: Sana nga raw ay mas tumagal pa ang Kambal, Karibal, lalo na at mas nagiging kapana-panabik ang kuwento nito. Bongga rin ang pagpasok ng mga bagong karakter, at senyales lang na mas magiging masalimuot pa ang mga eksena.

Pero hiling din ng mga fan, sana raw ay wag kalimutang pakiligin sila, dahil ramdam nila na lumalayo na ang kuwento sa pagmamahalan naman ng mga tunay na bida, sina Bianca Umali at Miguel Tanfelix.

Tanggap ng mga fan ang kuwento ng mga kaluluwa, at parang doon nga sila mas nag-i-enjoy. Hindi isyu sa kanila kung may katotohanan ang lahat ng napapanood nila, o nangyayari talaga sa tunay na buhay, pero para sa kanila, sapat na nga ‘yung makasaksi sila ng kakaibang kuwento naman, na puno ng drama, pero puno rin ng kababalaghan.

Anyway, patuloy nga sa pagsikat ang mga bidang sina Crisan at Cheska. At sa hindi maintindihang dahilan, parang mas gusto nila na magtagal din ang away ng dalawa. Doon daw mas nagiging exciting ang mga manonood.

Base sa latest na rating ng Kambal Karibal, humamig na sila ng 12.1 laban sa 11.0 ng Bagani last June 7, ayon sa Nielsen Philippines TAM (Arianna) NUTAM People Ratings.

ANSABE NILA:

“Na-guilty si Cheska siya rin ang nag­ligtas kay Crisan, na ipinagpasalamat naman ni Crisel. Dumating sina Geraldine at Allan at kinagalitan ang security ng mga anak. Paano itatama ni Cheska na di naman siya hinalay ni Andrei nagsinungaling lang siya.” – noivcalderon

“She doesn’t even know that Diego is still inlove with Crisan.” ‪#KKGuilt – @khaebala

“You don’t need to hit a girl like that. Are you deaf. Are you not listening to me. Is this what you want. Abuse her.”

“Just arrived in GenSan and I’m surprised that they’re watching KK. They are Kapuso know.” –@misspr21

“Touching scene that Cheska save Crisan from that guy” – Vhoss James M. Rizon

“More extension on this show pleaseeee.” – iampriiintit

“Sana balang araw maging okay na kayo ni Crisan, Crisel.” – Tinayyy

“Kaya pa rin ni Cheska maging mabuti” – Marielie

“Black Lady can u pls shut up! Nakakairita siya no baby sis!” – danica

“Madami nagmamahal sa iyo Cheska kahit ganyan ka. Kita mo oh. Basta pakabait ka lang.” – itchu

“Omg!!! Baby sis naiiyak ako dito sa scene niyo. Na-feel ko yung love m okay Crisan.” – danica. (Dondon Sermino)