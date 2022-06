Kamatyas tagumpay

MATAGUMPAY na natapos ang 3rd Kamatyas International Chess Federation Rated Invitational Rapid Tournament nitong Sabado sa SM Sucat sa Paranaque City.

Ito ang pangatlong sunod na titulo ng 17-year old International Master Daniel Quizon sa pagdepensa ng korona nang ungusan sa tiebreak ang kapwa 8.0-pointer na si FIDE Master David Elorta.

Lubos akong nagpapasalamat at ang aking kumpareng si National Master Almario Marlon Bernardino, Jr. na itinanghal na top media awardee kina Multisys Technologies Corp. (software engineering solutions provider) founder & CEO David Almirol Jr. at Kamatyas Chess Club honcho IM Roderick Nava sa patuloy na pag-oorganisa ng nasabing event na layuning mapalaganap ang sport sa ating bansa at makadiskubre ng mga future champion at chess master.

“The event aimed to develop good thinkers through the understanding of chess strategies and tactics, improving the logical abilities and rational thinking and reasoning of the participants, and instilling a sense of self-confidence, self-worth and camaraderie,” ani Nava.

Suportado ni Almirol Jr., inorganisa ang torneo ng KMC na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines at pinangasiwaan ng Philippine Arbiters Chess Confederation sa pagrenda nina Tournament Director National Arbiter Byron Gabrentina Villar at Chief Arbiter International Arbiter Reden Cruz.

Isang malaking karangalan din na makasama ko ang chess at billiards supporter na si Daddy Boy Francisco ng Barangay Bangkal, Makati at dating RTU varsity chess player Andrew Elpedes.

Congratulation kay Atty. Rudy Rivera, legal counsel ng Bayanihan Chess Club sa magandang performance niya sa chess tournament sa Dela Costa Homes sa Caloocan City nitong Sabado.

Nakatakda sana akong magsagawa ng chess simultaneous game kasama si Bernardino kaso nakasabay ng Kamatyas.

Happy Fiesta Atty. Rudy alyas Kopiko Kopiko.