Kamatis na-red tag sa community pantry

Nagsulputang parang kabute ngayon ang community pantries, hindi lang sa Metro Manila kundi pati sa ibang panig ng bansa.

Marami ang nabubuhayan ng loob lalo ang marami sa ating nakakaranas ng kahirapan dulot ng pandemya.

May pag-asa pa – ‘yan ang malinaw na mensaheng ibinibigay sa atin ng naglipanang community pantries.

Nawalan ka ng trabaho at wala kang pambili ng pagkain para sa pamilya mo. Huwag ka mawalan ng pag-asa dahil may mabubuting kaloobang Pilipino na handang umalalay sa iyo.

Naging laganap at matagumpay ang pagtatayo ng community pantries dahil hindi lang mayayaman ang sumusuporta dito, lahat ng antas ng sosyedad ay tumataya ng suporta sa abot ng makakaya nila.

May magtatahong sumandok ng kanyang paninda at inihain sa mesa ang mga baso ng mainit na taho para makain ng sinumang nagugutom. May matandang nagdala ng 4 na pirasong instant noodles dahil sobra daw iyon para sa kanyang pamilya. May nanay na dinala ang mga sobrang de lata na naipon nya mula sa ayudang ibinigay sa kanila ng barangay.

Bayanihan ang nangyari. Talagang lumalabas ang kabutihang loob ng bawat isa sa atin sa panahon ng krisis.

Kaya’t walang dapat ikabahala ang pamahalaan sa pagdami ng community pantries. Malasakit lang ito ng mga Pilipino para sa kanilang kapwa Pilipino.

Huwag natin bigyan ng kulay (pula) o ibang interpretasyon ang likas na kabutihang loob ng mga tao.

Maituturing na mapalad ang isang pamahalaan kung ang mga mamamayan nya ay may malasakit sa nangangailangang tao. Dahil kadamay nya ang lahat sa paglutas sa problema. Mas maraming nagmamalasakit, mas mabilis ang paglutas sa problema.

Saludo tayo sa mabilis na pag-aksyon ng mga mayors tulad nina Manila City Mayor Isko Moreno, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Pasig City Mayor Vico Sotto at marami pang iba, sa agad na pagpawi ng pangamba sa kaligtasan ng mga nagpasimula ng community pantries at sa suportang ibinibigay upang maging maayos at ligtas ang sistema ng pamimigay ng tulong sa mga taong nangangailangan.

At higit na pagpupugay sa mga taong bumubuo ng community pantries, volunteers at donors sa pagkalinga sa kapwa Pilipinong nangangailangan ng tulong.

Sila ang mga walang mukha at walang pangalang bayaning nagsulputan sa panahon ng pandemya.

Habang matindi ang pangangailangan ng mga tao, patuloy ang operasyon ng community pantries upang mabawasan ang gutom at hirap ng maraming Pilipino.

Hayaan lang natin silang dumami – mas maraming community pantries sa paligid, mas maraming Pilipino ang mababawasang matulog na kumakalam ang sikmura.

Kung dumating ang panahon na magkatrabaho na ang marami at magkaroon ng pambili ng pagkain, unti-unti rin namang mawawala ang community pantries.

‘Pag sinalanta ng bagyo ang Bikol o Leyte, nagpapadala tayo ng tulong. Noong pumutok ang bulkang Taal, ultimo panty at brief ay ipinadala ninyo sa mga kababayan kong Batangueño. ‘Yan ang konsepto ng bayanihan natin. Malasakit para sa mga taong nangangailangan.

Hindi krimen ang tumulong sa kapwang nangangailangan ng suporta. Ang krimen ay ang manood ka at walang gawin sa kahirapang dinaranas ng iyong kapwa.