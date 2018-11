Kamatayan sa pagsilang ng bansa

Noong Biyernes, binigyan ako ng pagkakataon ng Leon Gallery na makita ang ilang dokumentong kanilang isusubasta sa Dis­yembre 1. Nabalitaan niyo na marahil na isa dito ay ang telegrama na nagmula sa “Presidente Republica” para sa “Srio (Secretario) Guerra Dagupan” na may petsang 4 Hunyo 1898.

Dito pinatatawag ni Pangulong Emilio Aguinaldo si Heneral Antonio Luna upang agad na tumungo sa Cabanatuan para sa isang pulong, “Suplico urgencia” (It is really an emergency).

May nakasulat sa ibaba ng telegrama kung saan nakalagay sa wikang Espanyol, “Si Felipe Buencamino ay hindi pa naipakukulong batay sa aking akusasayon.” Ayon kay Ambeth Ocampo na nakapagbasa na ng mga sulat-kamay ng heneral, kay Antonio nga ito. Nakuha ang telegrama mula sa mga gamit na naiwan ng asawang Amerikana ng anak ni Juan Luna, kapatid ng heneral.

Kinabukasan, tumungo si Antonio sa Cabanatuan kung saan siya panaslang ng mga tauhan ni Aguinaldo. May mga historyador na nagsabi na dahil hindi naman nag-e-exist ang telegrama ay hindi masasabing direkta ang kinalaman ni Aguinaldo sa pagpatay. Ngunit paano na ngayon na natagpuan na nga ito? Maaari kayang may gumamit ng kanyang pangalan nang hindi niya alam?

Dalawa pang napa­kahalagang dokumento ng pagkabansa na isusubasta natin ang hindi tuloy napansin dahil sa pasabog na telegrama. May kinalaman ito sa mas naunang trahedyang kinasangkutan din ni Aguinaldo: (1) Ang Acta de Tejeros ang dokumentong ginawa ni Bonifacio at mga tauhan matapos matalo kay Aguinaldo, mainsulto at mabastos isang araw ang nakalipas sa bahay din na iyon upang igiit na siya pa rin ang pangulo ng pamahalaang mapanghimagsik noong Marso 22, 1897. Makalipas ang isang buwan, (2) pumirma ulit sila ng Acta de Naic, isang military agreement na kakaribal sa binubuong sandatahang lakas ni Aguinaldo. Sa pulong na iyon ng Abril 19, nahuling nakikinig si Aguinaldo sa pulong at babaligtad muli patungo sa kanya ang dalawa sa mga pumirma, Mariano Noriel at Pio del Pilar. Instrumental ang papel ng dalawa sa pagkumbinsi kay Aguinaldo na kasuhan ng pagtataksil at ipapatay ang magkakapatid na Bonifacio.

Ayon kay Senador Migz Zubiri, may ginagawa nang batas upang ang National Museum ay ma-excempt sa COA rules, mabili ang mga dokumentong ganito at mabigyan ng karampatang pondo ngunit tila hindi na makahahabol na mabili ang ubod ng importanteng mga dokumentong ito. Kasi iba pa rin ang interes na nililikha ng mga orihinal na papeles. Nakalulungkot sapagkat dapat sa tuwing namamangha tayo sa mga orihinal na mga manuskrito nito, binabasa natin at napagtatanto ang aral na ibinibigay nila sa atin: May mga pagkakamali sa pagbubuo ng bansa na hindi na natin dapat ulitin. Walang pagwawagi kundi puros kasawian ang napapala natin tuwing sinasabi na­ting kamatayan ang solusyon sa problema ng bayan. Bigyan naman natin ng pagkakataon ang katuwiran.