Kamara sisilipin smuggled prutas sa mga palengke

Naalarma ang chairperson ng House Committee on Ways and Means sa mga ulat kaugnay ng pagbebenta ng mga smuggled at misdeclared na prutas sa mga lokal na palengke sa bansa.

Sinabi ni Albay Rep. Joey Salceda na mu¬ling magsasagawa ng imbestigasyon ang kanyang komite upang malaman kung papaano nakapasok ang mga strawberry mula sa South Korea sa mga palengke ng Cebu.

“In our earlier hearings on the matter, we called on the Bureau of Plant Industry (BPI) to ensure that the inspection of plant imports is up to standard. They did point out that they are unable to inspect each shipment, which makes these shipments vulnerable to misdeclaration,” sabi Salceda.

Upang masolusyunan ito, hiniling ng komite sa BPI na gumawa ng guidelines sa pakikipagtrabaho nito sa Bureau of Customs (BOC) upang masiguro na mayroong import permit ang mga pinapapasok na prutas sa bansa.

Sinabi ni Salceda na ang mga strawberry mula sa Korea ay hindi kasali sa mga produkto na maaa¬ring ipasok sa bansa sa ilalim ng Korea-Philippine Trade Agreement

Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng BPI na ang mga strawberry ay para sa mga Korean community na nasa bansa.

“That’s not a satisfactory answer. So, I want to see how the import permitting process can be streamlined so that the rules are clear,” sabi ni Salceda.

Iginiit ni Salceda na ang mga imported na prutas ay banta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka.

Magsasagawa ng pagdinig ang komite ni Salceda sa Enero. (Billy Begas)