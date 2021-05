Kamara ratsada sa Bayanihan 3, Cha-cha

Magdodoble kayod ang Kamara upang maaprubahan ang mga prayoridad na panukala bago ang sine die adjournment ng Kongreso sa Hunyo 5.

Sinabi ni House Majority Leader at Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez, chairperson ng House committee on rules, katulad ng nais ni Speaker Lord Allan Jay Velasco nasa unahan ng listahan ang panukalang Bayanihan to Arise as One Act o Bayanihan 3 at ang pag-amyenda sa restrictive economic provisions ng 1987 Constitution.

Kasama rin sa target na maipasa ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang survivorship benefits sa mga miyembro ng National Prosecution Service; taunang libreng check-up sa mga Pilipino; pag-amyenda sa Batas Kasambahay upang maproteksyunan ang mga employer; permanenteng validity ng live birth, death, at marriage certificates ng Philippine Statistics Authority (PSA); pagkakaroon ng agriculture information system; bagong batas para sa mga doktor; at regulasyon ng parking. (Billy Begas)