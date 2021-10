Kamara pinukpok sa libreng burol, libing

Nanawagan si House Deputy Minority Leader at Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate sa Kamara na aprubahan ang panukala na magbibigay ng libre o discounted na burol at libing o cremate para sa mahihirap.

Ayon kay Zarate, mahigit isang taon nang nakabinbin sa House committee on appropriations ang House Bill No. 5249 o panukalang Free Funeral Services for Indigent Families mula ng aprubahan ito ng House committee on poverty alleviation.

“The committee passed a substitute bill seeking to grant a 50% discount on funeral services to indigent families and free funeral services to extremely poor families nationwide,” ani Zarate.

Ayon sa panukala, ang depinisyon ng mahirap ay ang pamilya na hindi umaabot ang kita sa poverty threshold na itinakda ng National Economic and Development Authority (NEDA) o hindi kayang punan ang kanilang pangangailangan sa pagkain, kalusugan, edukasyon, pabahay at iba pang pangunahing pangangailangan batay sa itinatakda ng Republic Act No. 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act. (Billy Begas)