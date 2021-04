Kamara nilimitahan empleyado vs COVID

Hindi magbabalik sa regular na operasyon ang Kamara sa nalalabing bahagi ng buwan ng Abril.

Batay sa memorandum na inilabas ni House Secretary General Mark Llandro Mendoza, mananatili ang skeletal operation ng Kamara bilang bahagi ng pagtitiyak sa kaligtasan ng mga empleyado.

Ang regular na operasyon ng Kamara ay babalik sa Mayo 3.

Mula Abril 12 hanggang 28, mga piling empleyado lamang ng Office of the Secretary General, Administrative Department, Engineering and Physical Facilities Department, Finance Department, Legislative Operations Department, Legislative Security Bureau at Information and Communications Technology Service ang papasok.

Ang mga papasok ay kailangan namang sumailalim sa antigen test na isasagawa ng Medical and Dental Service. (Billy Begas)