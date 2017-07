Kamara kay Imee: Sa Kongreso ka magpakita!

“Present your case to Congress, not to media.”

Ito ang panawagan ni Mindoro Oriental Rep. Paulino Salvador “Doy” Leachon kay Ilocos Norte Gov. Imee Marcos matapos bakbakan ng gobernadora ang Mababang Kapulungan ng Kongreso dahil sa patuloy na pagkulong sa Ilocos 6.

“If Gov. Marcos has something to say, she should say it in Congress,” ani Leachon nang magpatawag ng press conference si Marcos matapos tumakbo sa Korte Suprema upang mapakawalan na ang Ilocos 6.

Ayon kay Leachon, maraming beses na ipinatawag ng House committee on good government and public accountability para magpaliwanag sa P66.45 million cash advances ng mga ito sa tobacco excise tax na ipinambili ng mga sasakyan na hindi idinaan sa bidding subalit hindi sinipot ng gobernadora.

Nagpadala na ang komite ng subpoena kay Marcos para dumalo sa pagdinig ng komite sa Hulyo 24, at kung hindi ay padadalhan umano ito ng show cause order kung bakit hindi siya puwedeng i-contempt na ang kasunod ay arrest warrant.

Imee, Ilocos 6 nagpasaklolo sa SC

Nagpasaklolo naman sa Supreme Court (SC) si Gov. Imee Marcos at ang Ilocos 6 para hilingin na isailalim sa hurisdiksyon kaugnay sa kanilang ‘habeas corpus case’ na na­kabinbin sa Court of Appeals (CA) at atasan ang House of Representative na palayain ang nakade­tine nilang mga opisyal.

Sa inihain na Omnibus Petition ni Marcos, hiniling din nito sa SC na patigilin ang isinasagawang imbestigasyon ng Kamara kaugnay sa umano’y hindi tamang paggamit ng provincial tobacco excise funds dahil sa pag-abuso sa kanilang karapatan at dahil sa paglabag sa Constitutional rights ng resource persons sa isang legislative inquiry.