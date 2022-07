Kamara iraratsada mga panukala ni BBM

Gagamitin ng Kamara ang Rule 10 ng House Rules upang mabilis na maipasa ang walo sa 19 panukala na binanggit ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address (SONA).

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang walong panukala ay naaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa at naipadala na sa Senado noong nakaraang Kongreso.

“We have the internal mechanism for an expeditious approval process that is enshrined in Rule 10, Section 48 of the House rules of procedure,” sabi ni Romualdez.

Ayon sa Rule 10 ang mga panukala o resolusyon na natapos na ng Kamara sa nakaraang Kongreso ay maaaring hindi na patagalin pa sa deliberasyon ng mga mambabatas.

“We are in full support of the President’s entire legislative agenda, including the key priority proposals for legislation he has asked Congress to consider. We will act on these with dispatch,” dagdag pa ni Romualdez. (Billy Begas)