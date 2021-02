Kamara iraratsada indemnification fund

Mabilis na aaprubahan ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukalang indemnification fund kung saan kukunin ang ipantutulog sa mga tao na makararanas ng side effect ng bakuna laban sa COVID-19.

Ayon kay Speaker Lord Allan Jay Velasco, suportado ng Kamara ang Malacañang sa mga hakbangin upang malabanan ang COVID-19 pandemic.

“As soon as we were apprised that the indemnification fund is a requirement of the vaccine manufacturers, we wasted no time in filing House Bill 8648, which would allow emergency procurement of vaccines and provide the required indemnification fund,” ani Velasco.

Noong Huwebes ay sinertipikahan ng Malacañang bilang urgent legislation ang panukala kaya maipapasa na ito ng magkasunuran sa ikalawa at ikatlong pagbasa.

Nakasaad din sa panukala ang pagbibigay ng pahintulot sa mga lokal na pamahalaan na direktang bumili ng COVID-19 bakuna sa mga manufacturer.

Nakasaad din na maaaring magbigay ng paunang bayad ang mga lokal na pamahalaan upang mas mapabilis ang kanilang pagbili ng bakuna.

Mayroon ding kaparehong panukala na aaprubahan ang Senado.(Billy Begas)