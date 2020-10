Kamara ipapasa special power ni Duterte

Siniguro ng liderato ng Kamara na aprubahan nito ang panukala na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte para mapabilis ang pag-isyu ng lisensiya at permit sa panahon ng national emergency.

Si Speaker Lord Allan Velasco at Majority Leader Martin Romualdez ang nangunang naghain ng House Bill 7884, o kilala sa tawag na “Act Authorizing the President to Expedite the Processing and Issuance of National and Local Permits, Licenses, and Certifications” nitong Miyerkoles ng gabi.

Ayon kay Romualdez, hinihintay na lamang nila ang kopya ng sertipikasyn ng Pangulo sa panukala bilang urgent upang agad na rin nila itong aprubahan sa second at third reading. (Eralyn Prado)