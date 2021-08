Kamara inaprub 10 panukalang hinirit ni Duterte

Natapos na ng Kamara ang 10 sa 12 panukalang batas na hiningi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address (SONA).

Ayon kay House Majority Leader at Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez tatapusin ng Kamara ang dalawang nalalabing panukala sa pagbabalik ng sesyon pagkatapos ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila.

Ang dalawang natitira pang panukala ay ang pag-amiyenda sa pension system ng mga military and uniformed personnel (MUP) at ang libreng legal assistance sa mga sundalo at pulis na makakasuhan sa paggamit ng kanilang tungkulin.

“Rest assured that we will work tirelessly to pass the remaining vital bills in the House once we return from the ECQ. In the meantime, let us cooperate with the IATF and authorities in ensuring that our lockdown would be worthy by getting vaccinated, observing strict health protocols, staying home, and taking care of one another,” sabi ni Romualdez.

Hindi magsasagawa ng sesyon sa plenaryo ang Kamara sa panahon ng ECQ mula Agosto 6 hanggang 20 pero magpapatuloy ang online hearing ng mga komite nito.

Natapos at naipadala na ng Kamara sa Senado ang panukalang Foreign Investments Act (HB00300), Public Service Act (HB00078), pagtatayo ng Department of Filipinos Overseas and Foreign Employment (HB05832), E-Governance Act (HB06927), pagtatayo ng Department of Disaster Resilience (HB05989) at pagtatayo ng Evacuation Centers sa lahat ng siyudad at munisipyo (HB08990). (Billy Begas)