Kamara ilulusot plastic ban

Binigyan-diin ni Speaker Lord Allan Jay Velasco ang kahalagahan na maaksiyunan ang problema sa basurang plastik na napatunayang nakarating na maging sa malalim na bahagi ng karagatan.

“We should be more determined and proactive in eradicating plastic pollution. We are racing against time to save our planet,” sabi ni Velasco na nakikiisa sa pagdiriwang ng Earth Day.

Ayon kay Velasco kamakailan ay nakarating si Dr. Deo Florence Onda, isang microbial oceanographer mula sa University of the Philippines-Marine Science Institute sa Emden Deep, ang ikatlong pinakamalalim na lugar sa mundo.

Ikinagulat ni Onda na mayroong basurang plastik sa lugar na ito na hindi nasira sa kabila ng malakas na pressure sa lalim na 10,045 metro.

Ngayong pandemya ay dumagdag pa umano sa basura dahil sa pangangailangan na gumamit ng personal protective equipment upang hindi mahawa ng COVID-19.

Sinabi ni Velasco na kaisa ang Kamara sa paghahanap ng solusyon sa problema, isa na rito ang pagpasa ng panukala na magbabawal sa paggawa at paggamit ng mga single use plastic. (Billy Begas)