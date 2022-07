Kamara gumastos ng P100M sa SONA

Gumastos ng mahigit P100 milyon ang Kamara para pagandahin ang plenaryo bago ang pagbubukas ng 19th Congress sa Hulyo 25 na siyang araw din ng paghahatid ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ng kanyang kauna-unahang State of the Nation Address (SONA).

Paglilinaw ni House Secretary General Mark Llandro Mendoza, marami na umanong kailangan palitan sa plenaryo dahil na rin sa sobrang kalumaan nito.

“Siguro more than a hundred million kasi sobrang luma na rin siya, marami kaming pinalitan sa lugar, sa plenary,” tugon ni Mendoza sa tanong kung magkano ginastos sa renovation.

Sinabi ni Mendoza, ibang iba na ang itsura ng plenaryo mula sa dati nitong itsura dahil bukod sa elevated na ang seating arrangement, nilakihan ito upang maraming makaupo sa session hall lalo’t pinaghahandaan na rin na mag-face-to-face.

“Actually ‘yong sa floor plan, ibang-iba na, dati kasi flat siya, ngayon elevated na ‘yong seating arrangement natin. Before kasi kaunti lang, nong 306 nga, sobrang siksikan na. Pero ngayon kasi, we’re also preparing na mag-face-to-face na rin ‘yong sessions. Nga¬yon, ang capacity ng plenary talaga from 315 congressmen, kaya siya more than enough. We still have space, dinesign siya more than 340 to 350 ang puwedeng umupo sa session hall,” dagdag ni Mendoza. (Billy Begas/Eralyn Prado)