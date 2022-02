Kamara binara Senado! Walang ebidensiya vs Duterte, Yang sa Pharmally scam

Kinontra ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at DIWA Party-list Rep. Michael Edgar Aglipay ang ulat ng Senate Blue Ribbon committee sa isinagawa nitong imbestigasyon sa kontrobersyal na Pharmally deal.

Ayon kay Aglipay, walang ebidensyang masasampahan ng kaso sina Pangulong Rodrigo Duterte at ang dati nitong presidential economic adviser na si Michael Yang.

“The Senate Blue Ribbon report walang evidence to support the other charges,” sabi ni Aglipay.

Sinabi pa ni Aglipay na ang pagpapahiram ng pera ni Yang sa Pharmally Pharmaceutical Corp. ay hindi maituturing na krimen. “He is just a financier and lending money is not a crime,” sabi ni Aglipay.

Hindi rin umano krimen nang italaga ni Duterte ang mga opisyal ng Department of Budget and Management (DBM) na nasangkot sa kontrobersya at naiugnay kay Yang.

Giit pa ng mambabatas na pinaninindigan ng kanyang komite ang committee report na ibinatay umano sa testimonial at documentary evidence lamang.

Sa isang press briefing noong Lunes sinabi ni Aglipay na inirekomenda ng kanyang komite na sampahan ng non-bailable offense na syndicated estafa ang mga opisyal ng Pharmally na sangkot sa pakikipagtransaksiyon sa gobyerno.

Sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay pinagtaksilan umano ni Duterte ang publiko kaugnay ng mga aksiyon nito na may kinalaman sa bilyong kontrata ng gobyerno sa Pharmally at nagbantang kakasuhan ng inciting to sedition at grave coercion. (Billy Begas/Dindo Matining)